L’Ajuntament és dels pocs que fins i tot l’ofereix, a pesar que la Generalitat no ha tret la subvenció

Els veïns i veïnes de Quart de Poblet podran continuar solucionant de manera gratuïta diferents conflictes sense haver d’arribar als tribunals. Gràcies al servei de mediació jurídica Mediaprop.

La mediació és un procediment en el qual les parts en conflicte intenten voluntàriament aconseguir per si mateixes un acord amb l’ajuda d’un professional en mediació. En alguns casos, aquest professional pot ser un advocat expert en el tema mentre que, en unes altres, serà un especialista concret el que dirimisca. El ventall és molt ampli ja que hi ha advocats i especialistes en dret civil, penal, familiar, mercantil, laboral, administratiu, escolar. Fins i tot, en temes de delictes lleus contra la seguretat viària o el patrimoni.

La mediació complementa al sistema judicial. És a dir, en cap cas limita el dret d’acudir a la via judicial encara que l’objectiu és que no siga necessari. També és possible acudir a mediació suspenent la via judicial ja iniciada. L’acord constitueix un contracte privat entre les parts i, per tant, és d’obligat compliment. Si s’eleva a escriptura pública o és homologat judicialment, es converteix en títol executiu.

El servei es presta en el Centre Social intergeneracional Trenquem Barreres i fins ara era finançat per la Generalitat Valenciana. No obstant això, la subvenció va finalitzar el 31 de desembre i encara es desconeix si el Govern Valencià traurà una nova subvenció. Quart de Poblet és dels pocs ajuntaments que ha decidit continuar oferint aquest servei gratuït a la ciutadania avançant el cost amb fons propis.

Mediaprop ajuda a les parts al fet que elles mateixes construïsquen un acord beneficiós

Mediaprop ajuda a les parts al fet que elles mateixes construïsquen un acord beneficiós per a totes dues “perquè parlant s’entén la gent”. El procediment acaba quan les parts així ho desitgen, encara que no arribe a un acord. No es tracta que hi haja un guanyador i un perdedor, sinó que totes dues parts guanyen i queden satisfetes.

La mediació prevé conflictes més profunds i, en cas de no arribar a acord, no es tanca una altra via de resolució de conflictes com pot ser l’arbitratge o el procediment judicial. A més, es realitzen sessions informatives i, si és el cas, sessions de mediació intrajudicial i extrajudicial, a sol·licitud de la ciutadania, de les persones físiques mediadores i entitats mediadores de la Comunitat Valenciana, i en tot cas del Servei d’Orientació i Mediació del Centre de Mediació de la Comunitat Valenciana.

El servei de Mediació s’ofereix en l’oficina MEDIAPROP de Quart de Poblet en Trenquem Barreres. És necessari demanar cita prèvia en el correu mediaprop@quartdepoblet.org i explicar breument el cas perquè derivar al professional adequat.També poden trucar al telèfon de l’ajuntament 961536210 Extensió 1270.