-L’Escola Taller Opcions Quart 2023 inclou formació en especialitats d’alta ocupabilitat

-La duració inicial és de 6 mesos, prorrogable un any més

L’Ajuntament de Quart de Poblet ha contractat 35 persones desocupades gràcies al nou projecte d’Escola Taller “Et Formem: Opcions Quart 2023”.

Amb aquesta iniciativa, el consistori fomenta l’ocupabilitat i la inclusió laboral a persones en risc d’exclusió social o de vulnerabilitat davant l’accés a obtindre una ocupació. El departament de Promoció Econòmica i Ocupació ha sol·licitat aquest programa a Labora i el Fons Social Europeu +. Que financen aquest nou pla d’ocupació per a veïns desocupats.

Programa a Labora i el Fons Social Europeu

Amb aquest programa es podrà obtindre certificats de professionalitat per al desenvolupament professional en especialitats de difícil cobertura com a Muntatge i manteniment d’instal·lacions solars tèrmiques. Obra de paleta i instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes. Les modalitats formatives s’han triat per a afavorir la integració de professions amb alta ocupació en l’entorn i tenint en compte les necessitats d’adaptar i millorar els espais públics de Quart de Poblet.

Així, l’alumnat, a més d’aprendre, aplicarà els seus coneixements en actuacions com a millora i manteniment de parcs i jardins municipals, treballs d’obra en instal·lacions públiques e com a intervencions puntuals en lampisteria, calefacció i climatització de col·legis i centres públics. Tot això coordinat amb els equips de la Brigada Municipal, Oficina Tècnica i el Centre d’Ocupació i Desenvolupament.

L’Escola Taller té una duració inicial de sis mesos amb una possible prorroga d’un any més, la qual cosa sumaria un total de 18 mesos. A més, els i les participants cotitzen per a la prestació per desocupació i per a la jubilació.

Aquesta iniciativa cobreix, d’una banda, la demanda de personal del teixit empresarial. Per una altra, promou la professionalització de les persones a la recerca d’ocupació, millorant les seues possibilitats. L’objectiu és potenciar el binomi formació-empresa per a consolidar models de la formació professional dual més actual i amb millors resultats.