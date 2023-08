Quart de Poblet Crea Oportunitats: 14 Contractacions per a Persones en Risc d’Exclusió Laboral

Un pas endavant: Quart de Poblet combat l’exclusió laboral

12 operaris i 2 auxiliars de serveis: La diversitat de les noves contractacions

L’ajuntament de Quart de Poblet continua amb el seu compromís de generar ocupació i oportunitats per a aquells que més ho necessiten. En aquesta ocasió, 14 persones en risc d’exclusió laboral seran contractades per formar part de l’equip de treballadors municipals.

D’aquestes 14 persones, 12 d’elles exerciran com a operaris en diverses àrees, mentre que els altres dos seran auxiliars de serveis. Aquesta iniciativa no només representa una oportunitat de treball per a aquells que estan en una situació desfavorida, sinó que també demostra l’interès i la dedicació de l’ajuntament en la creació d’una comunitat més justa i inclusiva.

Aquesta no és la primera vegada que Quart de Poblet ha pres mesures per a combatre l’exclusió laboral. De fet, aquesta és una continuació d’altres programes d’ocupació que han estat impulsats per l’Ajuntament en els últims anys. Les polítiques d’inclusió laboral són essencials en aquests moments, on molts ciutadans es troben amb dificultats per a accedir al mercat de treball.

Els programes com aquest mostren la necessitat i la importància de crear polítiques públiques que donen suport a aquells més vulnerables. Amb iniciatives d’aquesta naturalesa, Quart de Poblet reafirma el seu compromís amb els valors de solidaritat, equitat i progrés social.

Els representants de l’ajuntament han destacat la importància de continuar treballant en aquesta direcció. Han mencionat que és fonamental oferir oportunitats i recursos als residents que es troben en situacions complicades, especialment en els moments actuals de incertesa econòmica.

Aquestes contractacions no només beneficiaran als individus contractats, sinó que també tindran un impacte positiu en la comunitat. Amb més persones treballant, hi ha més ingressos, més consum i, en general, una major activitat econòmica en la localitat.

Esperem veure més iniciatives com aquesta en altres municipis, on els governs locals juguen un paper fonamental en la lluita contra la desigualtat i l’exclusió. Quart de Poblet, amb aquests passos, s’erigeix com a model a seguir en matèria de polítiques d’ocupació inclusives.