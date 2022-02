Quart de Poblet crea una comissió local per a tramitar les ajudes Next Generation

L’òrgan està format per personal de totes les àrees municipals per a aprofitar i gestionar aquests fons europeus

Optar a totes les ajudes que la Unió Europea posa a l’abast dels municipis. Aquest és l’objectiu que ha portat a l’Ajuntament de Quart de Poblet a crear una comissió formada per personal totes les àrees que s’encarregarà del seguiment del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que es finança amb els fons europeus Next Generation per a contrarestar l’impacte que té la pandèmia sobre la inversió i l’activitat econòmica.

Aquests fons suposaran una pluja de milions per als municipis de la Comunitat si s’aprofita aquesta oportunitat única. Ja hi ha publicades nombroses convocatòries i iniciatives a les quals els ajuntaments poden optar, com les ajudes a la instal·lació d’energies renovables. Les convocatòries són transversals i afecten múltiples departaments.

Quart de Poblet vol optar a totes elles perquè els veïns i veïnes es puguen beneficiar d’uns fons que suposaran un abans i un després en molts aspectes. Les principals línies estratègiques al voltant de les quals giren les convocatòries són: eficiència energètica, desenvolupament urbà sostenible, mobilitat, digitalització, gestió d’espais verds, transició energètica o economia circular. Els membres de la comissió municipal facilitaran la coordinació entre les àrees.

A més, aquest òrgan coordinat per Quart és Europa tindrà entre les seues funcions establir les directrius generals per a l’execució del Pla i el desenvolupament dels projectes que optaran a ser finançats per la Unió Europea; també designar la responsabilitat en el cas de projectes transversals i realitzar el seguiment estratègic del Pla municipal de Modernització, Recuperació i Resiliència.

Gràcies a aquesta estructura es podrà tindre una visió estratègica, clara i consensuada d’aquells projectes que redunden en la prosperitat del municipi i que facilitaran un creixement més sostenible, inclusiu i productiu per a Quart de Poblet.