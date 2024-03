Aquest cap de setmana també se celebra el Mig Any de Moros i Cristians amb la presentació de les capitanies en el Auditori

Quart de Poblet inicia aquest cap de setmana els actes de Setmana Santa amb la tradicional processó de Diumenge de Rams.

Quart de Poblet inicia aquest cap de setmana els actes de Setmana Santa amb la tradicional processó de Diumenge de Rams. La comitiva partirà a les 11.00 hores del col·legi Sant Enric on es repartiran les palmes per a començar el recorregut pel barri antic fins a l’església de la Puríssima Concepció.

El diumenge a la nit es realitzarà el trasllat del Crist de la Fe. La concentració serà a les 21.00 hores, en la plaça de l’Ajuntament per a eixir, juntament amb la banda de cornetes i tambors, cap a l’Ermita de San Onofre i continuar des d’allí fins a la Puríssima Concepció. La Confraria del Sant i la Germanor de la Vora Cruz, en col·laboració amb l’Ajuntament, han organitzat un complet programa d’activitats per a aquestes dates tan especials.

El Barri del Crist, per part seua, inicia els seus actes religiosos amb la processó de la Verge dels Dolores,

aquest divendres a les 20.00 hores. A més, per al Diumenge de Rams s’ha programat la benedicció de les palmes a les 11.30 hores en la plaça de l’Ajuntament i a continuació

s’iniciarà la processó fins a la parròquia del Barri. Allí s’oficiarà la missa a les 12.00 hores.

D’altra banda, Quart de Poblet també es prepara per a viure aquest cap de setmana el Mig Any que organitza l’Associació de Moros i Cristians. L’esdeveniment central serà la presentació de les capitanies per a enguany, el divendres, 22 de març, a les 20.00 hores, en el Auditori Vaig moldre de Vila.

Les comparses han preparat diverses activitats de germanor i festa que es desenvoluparan en la carpa situada entre la Biblioteca i el Metre, que acollirà actes com els menjars de germanor, els concursos gastronòmics, les “entraetes” o un concert de rock.

Quart de Nit, ball per a majors, música i cinema

Per part seua, torna una nova edició mensual de Quart de Nit, nit d’oci nocturn alternatiu amb activitats gratuïtes per a joves d’entre 12 i 30 anys, en un espai lliure d’alcohol i drogues. Aquest divendres a partir de les 21.30 hores, els i les participants podran gaudir de propostes com un torneig de voleibol i un taller d’autodefensa en el col·legi María Moliner.

El programa musical contempla un concert de saxofon i òrgan “#jazzsonata”, a càrrec de Leandro Perpinyà i Jorge Sevilla el dissabte, a les 19.00 hores

Així mateix, per al diumenge, s’ha programat una sessió de cinema familiar, a les 18.00 hores, en el Auditori amb la projecció de la pel·lícula “Wonka”.

Les Persones Majors tambépodran gaudir aquest dissabte d’un ball amb música en directe a càrrec del Duo Urban a partir de les 18.00 hores en el Centre de Convivència San Onofre.

S’han programat activitats relacionades amb el medi ambient. Horta Neta ha organitzat “Un

matí amb els espècies de ribera del Riu Túria”, a les 10.00 hores del diumenge. Per a apuntar-se cal emplenar el formulari de joves.net:

https://www.joves.net/hortaneta