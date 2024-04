El conegut conferenciant Sergio Ayala ofereix una xarrada motivacional a 150 emprenedors locals

Quatre noves empreses quarteras compten la seua experiència d’èxit

En la sala d’actes de l’Ajuntament de Quart de Poblet no hi havia una cadira lliure la Jornada “Motivació i pràctiques inspiradores d’emprenedoria local”. Es va omplir per a compartir experiències entre persones emprenedores i motivar i orientar a aquelles que es decidisquen a impulsar el seu propi negoci. L’alcaldessa, Cristina Mora, ha inaugurat la Jornada assenyalant que les persones emprenedores són “una peça clau per a impulsar la innovació i el teixit social”.

Sergio Ayala, conegut comunicador, escriptor, empresari i conferenciant, va oferir consells molt pràctics per a poder iniciar un negoci. Amb la seua experiència en el món empresarial i la seua passió pel desenvolupament personal. Ayala ha motivat als i les assistents a llançar-se i a tindre confiança pels seus projectes empresarials.

D’altra banda, els emprenedors locals Grup Emac, Llogaret Energy, Belén Madrigal i Sokhna Diallo. Van posar com a exemple les seues iniciatives. A Quart de Poblet i de com aquestes han gaudit d’èxit gràcies a la “innovació i la perseverança”. Per a inspirar als qui busquen iniciar o fer créixer els seus propis negocis en el municipi.

L’esdeveniment no sols va oferir inspiració, sinó també ha servit per a promocionar el servei d’assessoria per a emprenedors i emprenedores

L’esdeveniment no sols va oferir inspiració, sinó també ha servit per a promocionar el servei d’assessoria per a emprenedors i emprenedores. En el qual es proporciona un recurs per a convertir les idees en empreses. L’Ajuntament ha reforçat i potenciat aquesta iniciativa signant un conveni de col·laboració amb la Fundació Novafeina de la Comunitat Valenciana. I és que aquesta prestació municipal no sols ofereix orientació especialitzada, sinó també accés a recursos i xarxes que poden accelerar el creixement i l’èxit empresarial.

La regidora d’Emprenedoria Local, Rosa Mª García, ha explicat que “aquesta jornada no sols ha sigut un punt de trobada per a compartir experiències i coneixements. Sinó també, amb el suport de les nostres empreses locals i l’aportació de Sergio Ayala, aquest servei de donarà un impuls significatiu a la comunitat emprenedora”.

D’altra banda, en la jornada s’ha donat a conéixer també les ajudes del xec emprenedor de fins a 1.700 euros a fons perdut que ofereix el consistori. Aquesta subvenció va destinada a persones empadronades en la localitat que hagen iniciat o vagen a iniciar la seua activitat empresarial a Quart de Poblet des de l’1 de maig de 2023 i el 31 de juliol de 2024 i complisquen amb els requisits de les bases. Per a demanar aquesta ajuda pots accedir a través d’aquest enllaç.