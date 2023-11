L’Ajuntament de Quart de Poblet entrega els reconeixements a la Iniciativa Emprenedora Local que suma 240.000 euros en ajudes des de 2011

Aquest dilluns s’han entregat els reconeixements a 13 persones emprenedores que han iniciat la seua activitat entre 2022 i 2023

Les ajudes s’han destinat a projectes de plaques solars, assessorament nutricional, classes de cant, doblatge i locució o esdeveniments amb cotxes de cavalls, entre altres





L’Ajuntament de Quart de Poblet ha reconegut, un any més, el treball i l’esforç de les persones emprenedores del municipi amb unes ajudes de, aproximadament, 20.000 euros que han anat destinades a 13 projectes d’iniciativa emprenedora.

L’alcaldessa, Cristina Mora, acompanyada per la regidora d’Emprenedoria Local, Rosa García, ha sigut l’encarregada d’entregar els reconeixements en el saló actes del consistori. Mora ha destacat que “Quart de Poblet és un municipi que aglutina molt talent i, precisament, amb aquesta iniciativa volem contribuir a promoure la cultura emprenedora i a presentar l’autoocupació com una opció viable d’inserció laboral. Considerem que estimular la posada en marxa d’iniciatives emprenedores és fonamental per al desenvolupament de la localitat i la creació d’ocupació”.

Durant l’acte s’han pogut conéixer els diferents projectes empresarials, enfortint així el vincle entre l’administració local i els nous projectes emprenedors del municipi.



Les ajudes s’han atorgat a 13 persones empadronades a Quart de Poblet que van iniciar la seua activitat en la localitat entre l’1 de maig de 2022 i el 31 de juliol de 2023.

Les persones que han sigut beneficiades amb aquestes subvencions per a impulsar les seues emprenedories són Angie Trujillo Mejía, fundadora de Solargasyt, especialitzada en la instal·lació de plaques solars; Lliri blanc Cuñat Gomez, propietària de Azuterenta, dedicada a la compravenda de cotxes i assessoria fiscal; Victorino Tomas Cordoba Madero, creador de Vittal Boost, un centre d’entrenament personal amb assessorament nutricional i medicina xinesa. Olga Iurchenko, fundadora de Art Música València, una acadèmia musical pròspera que ofereix classes de cant, teràpia de la parla, doblatge i locució.

També es troben Sheila Mur Artagoitia, emprenedora en l’àmbit de la perruqueria i estètica amb El Saló de Sheila Mur; Alejandro Roncero Gonzalez, propietari de Mecànica sobre Rodes; Sergio Onofre Gabaldo Soler, advocat que ofereix els seus serveis professionals; Othmane Jabrou, fundador d’Otto Savage, una botiga de roba femenina; César Martinez Burgos, amo de Locandia, estudi de disseny gràfic; Alcides Jr Chacoa Pestana, proveïdor de serveis tècnics per a Mahou i San Miguel; Javier López López, propietari d’un gabinet de psicologia; Julieta Cecilia Carbonella, creadora de Rumb Nord, dedicada a acostar opcions d’alimentació sense gluten a la ciutadania i Ariadna Cosin Tormo, fundadora de Equituria Esdeveniments, especialitzada en esdeveniments amb cotxes de cavalls.



Més de 250.000 euros per a 171 iniciatives local



L’Ajuntament de Quart de Poblet impulsa des de 2011 aquest tipus d’ajudes que contribueixen a fomentar iniciatives empresarials que han demostrat ser una excel·lent via per a la creació de llocs de treball.

Des de 2011 s’han entregat ajudes per valor de 240.000 euros, aproximadament, a 172 iniciatives emprenedores impulsades per veïns i veïnes del municipi.