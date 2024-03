Quart de Poblet entrevista a dones del municipi que van trencar estereotips

Els testimoniatges d’una dona policia, una conductora de metre o una jutgessa, entre altres, es recullen en una revista que es presentarà en els actes pel Dia Internacional de la Dona

La programació, que s’estén durant quasi un mes, inclou teatre, tallers, xarrades i la tradicional “Marxa de dons empoderades”

Veïns, associacions i autoritats s’uneixen en el dia en què es visibilitza la lluita per la plena igualtat

L’Ajuntament de Quart de Poblet s’ha bolcat de nou en la commemoració del Dia Internacional de la Dona, que se celebra el 8 de març. En col·laboració, i de manera transversal, amb totes les àrees de l’Ajuntament. La regidoria d’Igualtat ha dissenyat una extensa programació que va arrancar el dijous 29 de febrer i finalitzarà el 20 de març. Encara que, durant tot l’any, hi ha un equip bolcat a realitzar projectes que afavorisquen la igualtat entre homes i dones.

Una de les iniciatives empreses per aquesta regidoria, dirigida per Lucía Fernández, és la nova revista “Creixent sense límits. Dones de Quart de Poblet” que es presentarà el dia 12. En ella, es recullen les entrevistes realitzades a tretze dones del municipi que són un exemple d’igualtat per a les noves generacions. La primera dona policia de la Comunitat Valenciana, una conductora de metre, una escriptora, una periodista, una soprano o una jutgessa. Són alguns dels perfils reflectits en aquest treball. En el qual les protagonistes expliquen la seua trajectòria i els obstacles que han hagut de superar per ser dones.

L’acte central del 8M és la tradicional Marxa de la Dona

L’acte central del 8M és la tradicional Marxa de la Dona que partirà a les 10:30h. Des de la porta de la Piscina d’Estiu i finalitzarà a l’esplanada esportiva que hi ha al costat de la Biblioteca Municipal Enric Valor. Allí es llegirà el Manifest institucional i la companyia Marea Dansa interpretarà “Roda”, en sintonia amb l’esperit del 8M. A la vesprada s’acudirà a la manifestació de València. Qui vulga ttasladarse en l’autobús gratuït que posa a disposició l’Ajuntament només ha de reservar plaça a la Casa de la Dona.

Un altre de les principals activitats és l’exposició urbana “Valencianes per la Igualtat” que es va inaugurar el dijous 29 de febrer. Aquesta mostra està formada per sis escultures de fallera de dos metres d’altura. El característic d’aquestes figures, creació de les artistes falleres Maria José i Pilar Luna. És que en les seues manteletes llueixen diferents reflexions en favor de la igualtat.

L’alcaldessa de Quart de Poblet, Cristina Mora, va assenyalar la importància que té aquesta data. Per a reivindicar els drets de la dona en tots els àmbits de la vida, no sols en el laboral sinó també en el social i el familiar.

En Falles no ens falles

En aquesta línia s’ha realitzat un decàleg titulat “En falles no ens falles” per a gaudir d’unes festes sense agressions masclistes.

Representants de les set comissions falleres del municipi van acudir a la inauguració de l’exposició que forma part de la línia del projecte Caixa Popular-Dona i que es podrà contemplar en l’Avinguda San Onofre fins al 20 de març.

Una altra exposició que ressalta la situació de la dona són les fotografies d’Esther Roig “Dons de l’Índia” que es podran contemplar fins al 15 de març a la Casa de la Cultura.

En el taller “Apoderament: Canvi de rol de la dona ahir i hui”, dirigit a persones majors, es va explicar el procés pel qual les dones poden guanyar poder i control sobre les seues vides, així com potenciar la corresponsabilitat, el repartiment equilibrat de les tasques domèstiques i eliminar estereotips.

Humor, teatre i debat

Joventut Amagatall presentarà el vídeo “Llançacom una xica”, a Quart Jove, el dia 7 de març, a les 17.30 hores. Es tracta d’un projecte en el qual joves pregunten a la ciutadania del municipi sobre igualtat i que ha comptat amb la col·laboració del Consell de Joventut i voluntariat del Cos Europeu de Solidaritat. Els centres escolars del municipi també han organitzat diferents activitats.

Per part seua, la humorista Maru Guiot presenta el “Taller d’Humor per a Dones Perfectament Imperfectes” en la qual es potencia l’autoestima i l’apoderament a través de la risoteràpia.

La taula redona sobre Dona i discapacitat, que arriba a la seua novena edició, enguany porta per títol “Comunitat de lideresas”. La cita serà l’11 de març, en sala d’actes de la Casa de Cultura, a les 11.30 hores.

D’altra banda, el conservatori Mestre Molins ha organitzat el concert “Dons en i per la Música”, que comptarà amb l’actuació de les alumnes d’aquest centre. La cita serà el dijous 7, a les 18.30 hores, a la Casa de la Cultura.

La Biblioteca dedicarà el seu punt d’interés d’aquesta efemèride amb obres destacades sobre igualtat.

Barri del Crist

El Barri del Crist realitzarà la Marxa de Dons Empoderades amb la lectura del Manifest en la Seu de la Mancomunitat i l’assistència, a la vesprada, a la manifestació a València.

Altres activitats són el lliurament de premis del XIII Certamen de Literatura Fina Alberola, el 6 de març a les 17.30 en la asocaciación de veïns; l’exhibició de ball “Ballant per la igualtat”, el 7 a les 10.30 hores en la plaça de la Mancomunitat; o la degustació de tartascaserasorganizada per l’Associació de Dones del Barri del Crist, en la salsa de comissions de la Mancomunitat, el 7 a les 17.30 hores.