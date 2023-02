L’informe de Labora reflecteix que es van contractar 942 persones

Quart de Poblet és el municipi de l’Horta Sud que més contractacions va realitzar al gener. El Servei Estadístic de Labora ha publicat les dades definitives de comportament de l’ocupació durant el primer mes de l’any. El balanç publicat per l’organisme autonòmic ha deixat palés que, malgrat que aquest mes no és bo perquè finalitzen molts contractes creats per a la campanya nadalenca, hi ha localitats que han aconseguit crear ocupació. I Quart de Poblet que encapçala el ránking de l’Horta Sud quant a nombre de contractes realitzats. En concret l’informe de labora reflecteix que 942 persones van trobar un lloc de treball.

Quant a sectors, la indústria és la que més ocupacions ha creat. El 14,21% es van realitzar a peons industrials. Des de lluny, amb un 4,85% li segueix l’hostaleria i amb el 4,83% el sector de vendes en botigues i magatzems. Els serveis de neteja suposen el 4,37%, el 2,54% van ser a conductors, mentre que el 2,45% pertanyen al sector administratiu i el 1,76% dels contractes es van realitzar a obrers.