Quart de Poblet és triada per a clausurar el projecte Mentor Up

Quart de Poblet ha sigut triada per a clausurar el projecte

La cita serà el dimecres 8 de febrer a partir de les 9.30 en el Centre Cultural “El Casino”.

Aquest projecte és finançat pel programa Erasmus+ de la Unió Europea. Té com a objectiu formar a treballadors de l’àmbit de la joventut com a mentors. Per a millorar la qualitat dels projectes del Cos Europeu de Solidaritat. També que els voluntaris que decideixen involucrar-se a ser-ho, se senten guiats per un bon mentor o mentora.

Compta amb socis de diferents països. Entre els quals es troben, a més de l’Ajuntament de Quart de Poblet i l’organització Backslash, Eslovènia, Sèrbia i Macedònia del Nord.

En els últims anys ha crescut el nombre de persones que participen en projectes de voluntariat i “mentorizaje” a la Unió Europea. Per això, és necessari que la joventut compte amb l’ajuda i el suport d’un bon mentor o mentora. Perquè puguen desenvolupar plenament la seua vocació, la d’ajudar als altres.

En la trobada s’exposaran els resultats que els socis del projecte han obtingut durant tot el desenvolupament d’aquest, i es presentarà una guia pràctica per a mentors i un paquet de formació en línia tant per a mentors, com també per a persones que vulguen dedicar-se a l’àmbit de la joventut. A més, es podrà gaudir d’una taula redona en la qual es parlarà de la participació juvenil per al canvi social i de com el voluntariat i el “mentorizaje” mouen el món.

A aquest efecte, s’ha habilitat un link per a les inscripcions d’aquells que desitgen participar en la reunió: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeOTVtaOmKGHh…/viewform