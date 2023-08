Quart de Poblet: Estiu actiu i cultural al Centre de Dia i Residència Mixta

Activitats estiuenques: De visites culturals a jornades a la platja

Reconeixement a la trajectòria i humanitat del centre durant la pandèmia

Les persones usuàries del Centre de Dia i Residència de tipologia mixta de Quart de Poblet estan vivint un estiu ple d’activitats per gaudir dels mesos d’estiu. Han combinat cultura, naturalesa i sortides refrescants, entre moltes altres activitats. Els dimecres s’han dedicat a excursions a la platja, buscant alivi al calor estiuenc amb la companyia i suport dels professionals que els han acompanyat.

El paper de la cultura ha estat destacat en la seva programació estival. Han visitat el Mercado Central de València i el Museo de la Seda, amb una ruta guiada pel lloc. El cinema també ha tingut la seua presència amb la projecció en gran pantalla de l’última aventura d’Indiana Jones. A més, han gaudit de rutes gastronòmiques, com la d’horchata i fartons en el parc de l’ermita de Sant Onofre.

Més enllà d’aquestes activitats estiuenques, les persones residents han continuat amb les activitats habituals de tot l’any, garantint un temps d’oci de qualitat.

Des de la seva inauguració fa sis anys, el Centre de Tipologia Mixta de Quart de Poblet ha estat guardonat amb diversos premis. Destaca el reconeixement de la Fundación Pilares al cuiner del Centre, David Vijuescas, amb el premi al millor relat en primera persona arran de la seva experiència durant la COVID-19. En el seu relat, titulat “El Castillo”, Vijuescas posa en valor tots els membres de la residència, sense distinció de categories. Cada dia durant la pandèmia, registrava en un diari algun fet bonic o característica agradable d’un resident o treballador.

Aquest reconeixement s’afegeix a d’altres que identifiquen aquest projecte com un dels millors d’Espanya. Val la pena recordar que aquest centre de tipologia mixta, amb residència per a persones majors, residència per a persones amb diversitat funcional menors de 65 anys i centre de dia, és un dels pocs existents a la Comunitat Valenciana.