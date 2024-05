Amb motiu del Dia Internacional dels Museus, es presenta el projecte Turisme Qdp que recrea moments històrics en tecnologia 360é

S’inaugura l’exposició Made in QdP que, a través del Museu Virtual de Quart de Poblet, repassa la història de la indústria en el municipi

L’Ajuntament de Quart de Poblet celebra el Dia Internacional dels Museus aquest 18 de maig amb la presentació del projecte “Turisme QdP”, que contempla la posada en funcionament d’una nova aplicació turística, vídeos 360 graus amb unes ulleres de realitat virtual i un vídeo sobre la història del municipi.

A través de la regidoria de Patrimoni Local i Turisme, s’aposta d’aquesta manera per utilitzar les noves tecnologies per a recuperar diferents edificis i llocs emblemàtics de Quart de Poblet. La nova APP turística permetrà descobrir els punts més interessants de la localitat i per a això inclou un visor 3D en el qual s’han recreat alguns edificis que ja han desaparegut com el Palau del Marqués de Tremolar, que estava en la Plaça del País Valencià o les fàbriques de Turégano i Refracta. Aquesta app està disponible per a dispositius mòbils amb sistema operatiu Android i iOS. A més de l’APP, és imprescindible descarregar el visor per a poder accedir a la tecnologia 3D.

En el marc del mateix projecte “Turisme QdP” s’han recreat diversos moments de la història de Quart de Poblet en tecnologia 360é a la qual es pot accedir mitjançant unes ulleres de realitat virtual. Qualsevol persona podrà visitar una casa medieval, els moments previs a la Batalla de San Onofre el 28 de juny de 1808 o viure un bombardeig aeri des del refugi de la Plaça de la Creu.

A més de presentar l’aplicació, aquest divendres, 17 de maig, està prevista la inauguració de l’exposició Made in QdP, que repassa la història de la indústria de la localitat a través de la col·lecció del Museu Virtual de Quart de Poblet. El dissabte 18 de maig, coincidint amb el Dia Internacional dels Museus, hi haurà una jornada de portes obertes per a poder visitar la mostra a la sala de la primera planta de l’edifici de L’Estació, en horari de 10.00 a 14.00 hores.

També el divendres a les 18.30 hores s’ha programat la visita guiada “Quart de Poblet, d’ahir a hui” que repassa a través de diferents edificis la història de la localitat i converteix el centre històric en un museu a l’aire lliure.

El projecte “Turisme QdP”, compta a més amb la presentació d’un vídeo que recull la història de la localitat des dels seus inicis amb els esdeveniments més importants i les persones il·lustres.