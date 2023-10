El sistema inclou una base per a anar incorporant les novetats que permeten estalviar més energia

La substitució de les llums permetrà el seu control a distància per a adaptar-la a les necessitats de cada moment

La substitució de les lluminàries de l’enllumenat públic de Quart de Poblet per noves de tecnologia LED d’última generació permetrà la reducció del consum energètic del municipi en un 50%. El que disminuirà al seu torn la factura de la llum que paga l’Ajuntament.

El consistori està implementant aquest projecte. Que compta amb un pressupost de 2,17 milions d’euros, i està cofinançat pel Fons Europeu Regional, (FEDER), a través de l’institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia. Dependent del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, IDAE. El FEDER, que aporta el 50% del cost de l’actuació, mentre que el 25% l’aportarà la Diputació de València i, la resta, l’Ajuntament.

Un dels aspectes més innovadors és que les lluminàries ja porten incorporat en la seua carcassa exterior un connector físic i a l’interior un equip electrònic programable.

Gràcies a tots dos sistemes serà possible en un futur afegir dispositius de control o sensors a les lluminàries sense necessitat de modificar-les.

És a dir, venen preparades per a implementar els futurs avanços tecnològics que permeten aprofundir més en l’eficiència i l’estalvi energètic. Així com a altres aplicacions de la Smart City, adaptant-se a les necessitats del municipi.

A la renovació lumínica se sumarà la implantació d’un sistema de gestió a distància del funcionament dels fanals. Concretament aquest projecte inclou equips de control individual (punt a punt), que una vegada permeten adaptar la llum emesa individualment, en temps real i de manera remota.

A més, incorpora 720 sistemes de control per línia en totes les lluminàries d’un mateix circuit elèctric per a adaptar la llum emesa de manera conjunta. En temps real i de manera remota; i 28 unitats de telegestió en quadre de comandament per a controlar en temps real les incidències que es detecten i solucionar-les ràpidament, així com monitorar consums i estalvis energètics.

D’aquesta manera, Quart de Poblet serà, en breu, un dels municipis d’Espanya que tindrà el 100% de les seues lluminàries amb tecnologia LED d’última generació.

A més, aquesta substitució de 2.501 punts de llum suposarà una reducció de les emissions de CO₂ a l’atmosfera de més de 400 tones a l’any, per la qual cosa se segueix en la línia d’actuació municipal d’una clara aposta per l’estalvi energètic i la reducció d’emissions contaminants per a aconseguir la neutralitat climàtica i frenar el canvi climàtic.

El Pla Director Smart City inclou el control remot dels serveis públics per a garantir el seu correcte funcionament, detectar incidències en temps real i vigilar el consum elèctric. En un futur, tota la instal·lació es controlarà a través de la Plataforma Smart City.