El 30% dels participants en el programa en 2023 ja ha aconseguit la seua inserció en el mercat laboral

El programa està emmarcat en les Estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat, EDUSI

L’Ajuntament de Quart de Poblet, a través de la regidoria de Promoció Econòmica i Comerç, que dirigeix l’edil Francisco José Hidalgo. Ha format i acompanyat en el seu itinerari d‘inserció laboral a 120 persones durant l’any 2023. A través del programa emmarcat en les Estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat EDUSI i impulsat pel Centre d’Ocupació.

El Programa de Millora de l’Ocupabilitat i Inclusió Digital, MEID.ei. Compleix així amb el seu principal objectiu que és el de formar, orientar i mitjançar per a eliminar les barreres de la bretxa digital. S’aconsegueix millorar d’aquesta manera les perspectives d’ocupació de les persones participants. Així com l’autonomia en la realització de gestions digitals, i següents passos per a la seua inserció i millora de l’ocupabilitat. De fet, el 30% dels participants en el programa de 2023 ja ha aconseguit la seua inserció en el mercat laboral.

En el programa MEID.ei ha participat, a més, l’alumnat de l’Escola Taller Et Formem i del Taller d’Ocupació. Així com comerços i hostaleria del municipi i persones pertanyents a diferents col·lectius. Com és el cas del Centre d’Ocupacional dirigit, principalment, a persones amb diversitat funcional. Entre les participants, destaquen dones del programa ENFEM, que busca la integració socioeconòmica de les dones immigrants en el mercat laboral i en la societat. En el qual Quart de Poblet participa a través de l’àrea de fons europeus.

Des del seu inici al maig, i atesos els diferents perfils professionals i itineraris d’inserció, 93 persones han obtingut el carnet de Manipulador/a d’Aliments d’Alt Risc i 81 s’han format en Carretons i Estiba.

Totes elles han passat per diferents actuacions de competències digitals tal com requereix el programa en diferents nivells i, en alguns casos. Han realitzat totes dues actuacions formatives.

En la seua avaluació les persones participants han valorat molt positivament l’atenció i formació realitzada, tal com han traslladat durant el lliurament de diplomes al regidor Francisco José Hidalgo, que ha aprofitat l’acte de lliurament dels últims títols, per a conéixer l’impacte formatiu i les perspectives laborals de les persones participants.

Aquesta actuació està cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), en el marc del Programa Operatiu pluriregional d’Espanya (POPE) 2014-2020.