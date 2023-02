La inscripció està oberta per a joves d’entre 16 i 21 que han deixat els estudis i no treballen

L’Ajuntament de Quart de Poblet i l’IVAJ organitzen la sisena edició del programa Jove Oportunitat (JOOP) en el municipi. Aquesta iniciativa està destinada a joves d’entre 16 i 21 anys que han abandonat els seus estudis. Que no se senten motivats pel món laboral o que actualment no treballen.

D’aquesta manera, aquest projecte, cofinançat pel Fons Social Europeu en el marc de la lluita contra l’abandó educatiu prematur. Cerca retornar la motivació i orientar als joves que no saben què fer en aqueix moment de la seua vida. Aquesta situació els provoca, en moltes ocasions, una baixa autoestima i que no se senten motivats a emprendre res.

Metodologia del “coaching actitudinal”

El curs està previst que comence a la fi de febrer. En cada sessió s’utilitza la metodologia del “coaching actitudinal” en la qual aprenen aspectes com el desenvolupament personal, social, formació acadèmica i orientació professional. A més, s’inclouen visites a empreses per a conéixer la realitat del mercat laboral, així com conéixer els certificats de professionalitat i una labor d’acompanyament per als accessos als graus mitjans i superiors d’FP. D’aquesta manera, a les persones que assistisquen al curs del programa Jove Oportunitat .Els pot atraure algun de les especialitats o treballs que coneixen de prop. Durant els quatre 4 mesos que duren les sessions en horari de matins, es treballa tant de manera individual com grupalmente i amb dinàmiques d’oci educatiu.

No sols es té relació amb els joopers sinó també amb les seues famílies. A més, tindran la possibilitat de conéixer les diferents àrees i serveis de l’Ajuntament.

Segons les dades disponibles, quasi el 70% dels qui es van apuntar a JOOP van tornar a estudiar o van començar a treballar. Així mateix, aquest programa els permet trobar les eines per a aprendre a voler-se a si mateixos i així descobrir la seua vocació. A més, una altra de les qüestions és que s’estableixen uns llaços d’amistat i confiança entre els i les joves, i també amb el seu orientador, que roman una vegada acabats els mòduls.