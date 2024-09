Quart de Poblet implica la ciutadania en la creació de la nova Ordenança contra la Contaminació Lumínica

· Mora: “És un compromís que vaig adoptar personalment, arran d’una proposta que va sorgir en col·laboració amb Quart és Ciència”

· Serà un dels municipis pioners de la seua grandària que comptarà amb una norma així i obri una enquesta en línia per a arreplegar opinions

· Experts del Ministeri de Ciència i de la Universitat de València oferiran una conferència a Quart de Poblet el 3 d’octubre

L’Ajuntament de Quart de Poblet, a través de l’àrea de Desenvolupament Urbà Sostenible, està redactant la nova Ordenança sobre Contaminació Lumínica i Salut Ambiental per a racionalitzar l’ús de la il·luminació, optimitzar el consum energètic i millorar la salut ambiental del municipi.

L’alcaldessa, Cristina Mora, ha destacat que “l’elaboració d’aquesta ordenança, que convertirà a Quart de Poblet en un dels municipis pioners de la seua grandària a tindre una norma d’aquest tipus, és un compromís que vaig adoptar personalment, arran d’una proposta que va sorgir en col·laboració amb l’associació Quart és Ciència”. A més, Mora ha posat en valor “l’esforç que estem fent i que continuarem fent des d’aquest equip de govern perquè Quart de Poblet continue sent un municipi pioner en el camí cap a la màxima sostenibilitat ambiental, reduint al màxim l’impacte que es produeix en el medi ambient”.

La creació de la nova Ordenança sobre Contaminació Lumínica s’emmarca en l’Agenda Urbana Verda, inclosa, al seu torn, en l’Estratègia Urbana Integrada, amb la qual es posa en marxa una sèrie d’iniciatives per a canviar el paradigma urbà cap a un futur 100% sostenible. En aquest camí és essencial la implicació dels veïns i les veïnes, de manera que s’ha obert un procés de participació ciutadana amb una enquesta en línia. En el qüestionari, que estarà disponible fins al 30 de setembre, es demana opinió i suggeriments, sobre la incidència i afeccions de la il·luminació nocturna.

Es pot participar punxant en aquest enllaç: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=8qluk8qvbkcixrjzvw8zaon-d5zbf5hljfng1q-wpbpumuflukcywvlevlvwquraqkjorkxjm0niqy4u&route=shorturl

Conferència del Ministeri i de la Universitat de València

L’Ajuntament ha programat una sèrie d’activitats paral·leles per a conscienciar a la ciutadania, com una conferència informativa el dijous 3 d’octubre, a les 19.00 hores, en la sala d’actes del consistori.

Assistiran experts del Ministeri de Ciència i Innovació, Francisco Colomer, el tècnic superior d’Astronomia en el Departament d’Astronomia i Astrofísica de la Universitat de València, Enric Marco, i Ángel Morales, del departament de Química Analítica de la Universitat de València i autor de l’Estudi d’Impacte de la Contaminació Lumínica sobre la Naturalesa i la Biodiversitat.

La ponència constarà d’una part informativa per part dels experts i d’una altra part en la qual associacions locals convidades i ciutadania podran aportar les seues peticions i suggeriments.

Actuacions sostenibles

Quart de Poblet ja va fer un pas de gegant amb la substitució del 100% de les lluminàries per llums de tecnologia LED, la qual cosa ha permés la reducció en un 50% de la factura de la llum. El reemplaçament de 2.501 punts de llum ha suposat una reducció de les emissions de CO₂ a l’atmosfera de més de 400 tones a l’any. D’altra banda, les noves lluminàries, a part de ser regulables en un determinat rang de potència, disposen d’uns reflectors amb una configuració especial que eviten la il·luminació excessiva.

Així mateix, els fanals estan preparats per a les directrius de la futura ordenança, ja que porten incorporat en la seua carcassa exterior un connector físic i a l’interior un equip electrònic programable. Gràcies a tots dos sistemes serà possible afegir dispositius de control o sensors a les lluminàries sense necessitat de modificar-les. A més, inclou 720 sistemes de control per línia en les lluminàries d’un mateix circuit elèctric per a adaptar la llum emesa de manera conjunta, en temps real i de manera remota; i 28 unitats de telegestió en quadre de comandament per a controlar en temps real les incidències que es detecten i solucionar-les ràpidament, així com monitorar consums i estalvis energètics.

Aquest innovador projecte li ha valgut al consistori el reconeixement per part de la Conselleria d’Economia Sostenible del Certificat de compliment dels Paràmetres d’Eficiència Energètica en Instal·lacions d’Enllumenat Exterior.