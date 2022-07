El 20 de juliol se celebra el Dia Mundial dels Escacs, una disciplina que estimula l’intel·lecte i que, a més, ajuda a previndre l’Alzheimer

Els escacs compta cada vegada amb més jugadors, tant en els col·legis com a l’Escola d’Iniciació de Quart de Poblet. No sols forma part de l’oferta d’activitats extraescolars que presenta cada centre escolar sinó que, a més, compta amb una Escola d’Iniciació Esportiva situada en el Centre Cultural “El Casino”.

Durant el curs que acaba de finalitzar s’ha incrementat tant el nombre de jugadors que es crearà un segon grup. Aquest Grup Avançat es reunirà els dilluns de 18.00 a 19.30 mentre que el dimecres a la mateixa hora es reserva per al Grup Intermedi. L’Escola d’Iniciació s’ofereix en els centres educatius per a l’alumnat de Primària.

Algunes classes són gratuïtes, com la dels divendres per les tarde, destinades a adolescents i a persones de la tercera edat. Es crea així un espai intergeneracional on es comparteix el gust i la passió pels escacs. L’únic requisit és tindre ganes d’aprendre i interés a practicar aquesta disciplina.



Les classes per a la resta de grups tenen un preu molt assequible: tan sols 21 euros al trimestre. Per a apuntar-se només cal posar-se en contacte amb l’associació Quart per l´Esport a través de la seua pàgina web: www.quartesport.com