Quart de Poblet inicia un front comú per acabar amb la privatització de l’Hospital de Manises

L’alcaldessa de Quart de Poblet, Cristina Mora, ha convocat als seus companys socialistes i alcaldes dels municipis que pertanyen a l’àrea de Salut de Manises a una reunió el pròxim 12 de setembre.

Amb la finalitat de fer un front comú perquè la gestió de la Sanitat de les localitats afectades torne a ser pública, tal com es va comprometre el govern de Ximo Puig.

La recuperació de la gestió sanitària per al sistema públic és una demanda històrica dels municipis afectats i del propi personal treballador de l’àrea, que denúncia pitjors condicions laborals que els i les treballadores de la sanitat pública, la qual cosa sens dubte repercuteix en una pitjor atenció sanitària.

Per part seua, els i les veïnes de Quart de Poblet també pateixen les conseqüències d’una gestió mercantilista de la sanitat i han hagut de patir recentment el tancament del consultori auxiliar de Santa Cecilia per falta de facultatius, un tancament que l’Ajuntament va voler compensar posant un servei de transport gratuït fins al centre de salut per als i les pacients més vulnerables, de manera que no hagueren de recórrer aqueix camí en situació de calor extrema.