L’Ajuntament inverteix 100.000 euros per a augmentar la seguretat dels vianants

L’Ajuntament de Quart de Poblet ha invertit 100.000 euros en la implantació de passos de zebra intel·ligents amb sensors que s’encenen durant la nit.

L’objectiu és incrementar la seguretat dels vianants i millorar la mobilitat urbana. Aquest sistema consisteix a il·luminar les pròpies marques viàries horitzontals i verticals quan el vianant s’aproxima a l’àrea d’encreuament.

En il·luminar-se s’adverteix als conductors que una persona està a punt de creuar o ja està creuant la calçada. Aquest sistema de senyalització viària comporta la implantació de diverses marques lumíniques instal·lades sobre el ferm de la calçada. (Quedant a ras amb la superfície sense elements sortints). Per a ser il·luminada en el color blanc, regulat mitjançant la instal·lació d’un complet sistema de sensors volumètrics en l’entorn.

S’ha implantat dues plaques lumíniques

En concret, s’ha implantat dues plaques lumíniques. Una en cada extrem de la línia blanca de pas de vianants i dos senyals verticals lluminoses amb sensors. Aquests passos de vianants intel·ligents romanen constantment apagats i únicament s’activen davant la presència de vianants. La seua funció principal consisteix a avisar amb suficient temps de reacció als conductors, de la presència de vianants en els voltants de la calçada.

Aquests passos de vianants estan instal·lats passos al carrer AnticRegne de València (dos enfront de l’entrada al poliesportiu municipal i un en l’encreuament amb els carrers Sant Lorenzo i Santa Cecilia). Un segundoo en Xiquet de Quart, enfront del Pavelló i un últim en Joanot Martorell, entre l’Ajuntament i el Casino. Amb aquesta iniciativa, s’aconseguirà minimitzar el risc d’atropellament amb la millora de les condicions de seguretat per als vianants. A més, els conductors tindran una millor visibilitat en aquests punts de pas freqüents i sense semàfors.

Aquesta actuació està inclosa en l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat, EDUSI, i cofinançada al 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional, FEDER. En el marc del Programa Operatiu pluriregional d’Espanya, POPE, (2014-2020).

Està iniciativa està englobada en la SmartMobility, inclosa al seu torn en el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible

Està iniciativa està englobada en la SmartMobility, inclosa al seu torn en el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible. A més, va ser proposada per la ciutadania a través de la Mesa de Mobilitat Intel·ligent. Els treballs se centraran en la instal·lació d’il·luminació viària horitzontal i vertical. Que delimitarà els extrems dels passos i la seua coordinació amb el sistema de detecció de vianants establit en cada instal·lació. A través d’una bateria se subministrarà l’energia necessària per al seu funcionament, recarregant-se durant la nit mitjançant la connexió amb la xarxa de l’enllumenat públic.

A més, s’intervindrà en asfalt i voreres per a incloure de manera superficial els equips d’il·luminació, així com el cablejat de connexió elèctrica de potència i control electrònic, tot amb il·luminació LED. Amb tot, aquest projecte se suma a altres actuacions incloses en la EDUSI, ja en la seua recta final, que han apostat per una mobilitat sostenible, segura i inclusiva, tal com la renovació de carrers amb priorització al vianant i voreres més amples, l’aparcament dissuasiu Balcó del Túria per a reduir els desplaçaments amb cotxe pel nucli urbà o els sensors d’estacionament.

El sistema compta amb el suport de la DGT, ja que s’adapta a la normativa referida a les marques horitzontals, complint amb les mesures exigides quant a resistència i sistema perquè els elements no esvaren.