Quart de Poblet llança la 1a guia de salut per a dones, coordinada per la doctora Carme Valls

Elaborada al costat del CAPS que presideix Valls, la guia s’ha presentat en el marc del Dia Internacional d’Acció per la Salut de la Dona



Valls: “S’uneixen en aquesta guia aspectes varis com a problemes biològics, psicològics, socials i ambientals, la qual cosa és totalment nou”

L’Ajuntament de Quart de Poblet, a través de l’àrea d’Igualtat i Polítiques Inclusives, ha llançat la primera “Guia de Salut per a les Dones. Aprén a ser protagonista de la teua pròpia salut”.

El manual s’ha presentat en el marc del Dia Internacional d’Acció per la Salut de la Dona, que se celebra aquest dimarts, 28 de maig. Es tracta d’un projecte pioner que aborda qüestions sobre la salut femenina que han sigut invisibilitzades o considerades temes tabú, com la menstruació o la menopausa,

Un equip multidisciplinari, liderat per la doctora especialista en salut integral per a les dones, Carme Valls, juntament amb personal tècnic del consistori de Quart de Poblet, ha sigut l’encarregat d’elaborar aquesta guia.

Valls presideix, a més, el Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris, CAPS, i és la primera vegada que aquesta associació nacional científic – mèdica, sense ànim de lucre, elabora una guia d’aquest tipus. Des d’una perspectiva sociosanitària i de gènere, el CAPS contribueix a l’intercanvi d’idees, a la reflexió i la investigació en totes les qüestions que afecten la salut.

La doctora Valls, ha posat en valor “l’interés demostrat per l’Ajuntament de Quart de Poblet per a impulsar l’elaboració de la “Guia de Salut per a les Dones, Aprén a ser protagonista de la teua pròpia salut”, que aborda qüestions com el cicle menstrual, menopausa, cor i dona, violència masclista i salut mental, entre altres”. Segons Valls, “en aquesta guia hem intentat fer una síntesi de problemes biològics, psicològics, socials i ambientals, la qual cosa és totalment nou, ja que en altres guies no s’uneixen tants aspectes alhora”.

Per part seua, l’alcaldessa, Cristina Mora, ha destacat que “aquesta guia per a dones és una de les accions del Pla d’Igualtat d’Oportunitats de l’Ajuntament, que aposta per abordar la salut des del punt de vista femení, ja que en la majoria d’ocasions la investigació sanitària i l’atenció mèdica s’ha basat en el cos de l’home”. Ha afegit Mora que “a més, s’ha escrit d’una manera amena, senzilla i sense tecnicismes per a facilitar que la informació siga accessible a tota la ciutadania”.

La doctora Carme Valls, vinculada a Quart de Poblet des que l’any 2013 se li va atorgar el Premi Isabel de Villena a la Igualtat, ha participat en diverses conferències de Quart és Ciència i ha col·laborat amb la Casa de la Dona. Ara Valls ha presentat la guia al costat de la farmacèutica comunitària i tresorera del CAPS, María Gil i la exalcaldesa de Quart de Poblet i mèdica, Carmen Martínez, en un acte conduït per l’actriu i còmica, María Juan, que ha oferit un divertit monòleg sobre salut femenina.

La guia, que és gratuïta, està disponible a la Casa de la Dona. També es pot consultar en el següent enllaç: https://www.quartdepoblet.es/areas/igualdad/actualidad/articulo/presentacio-guia-de-salud-para-las-mujeres-aprende-a-ser-protagonista-de-tu-propia-salud-1