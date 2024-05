La Biblioteca Municipal amplia l’horari i obrirà ininterrompudament de 8:00h a 2:30h de dilluns a divendres i de 10.00 a 20.00 els dissabtes

Arriba l’època d’exàmens i l’Ajuntament de Quart de Poblet amplia l’horari i els llocs d’estudi.

El consistori obri les seues portes els dissabtes des del dilluns 6 de maig fins al divendres 21 de juny. La sala d’actes, situat en la planta baixa, es condicionarà com a sala d’estudi de 13:30h a 00.00 h.

A més, també s’amplia l’horari de l’aula destinada a tal fi de la Biblioteca Municipal Enric Valor. Durant aquestes dates, hi haurà un horari ininterromput de 8:00h a 2:30h de dilluns a divendres i de 10.00 a 20.00 els dissabtes.

És a dir, de dilluns a divendres les portes de l’aula d’estudi de la Biblioteca estaran obertes huit hores i mitja de manera ininterrompuda. Mentre els dissabtes seran deu les hores que romandrà oberta.

L’objectiu de l’Ajuntament és que, durant els mesos en què tots els estudiants tenen exàmens i, en moltes ocasions, no tenen un lloc adequat per a poder estudiar a les seues cases. Comparteixen habitació amb els germans, no gaudeixen de wifi. O simplement, es concentren millor en una sala d’estudi, sàpien que disposen d’un espai per a poder estudiar en silenci.

L’alcaldessa de Quart de Poblet, Cristina Mora, ha assenyalat sobre aquest tema que, des de l’Ajuntament, sempre s’estan buscant fórmules per a adaptar-se a cada moment a les necessitats dels veïns i veïnes i més en aspectes tan importants com poder estudiar amb les millors condicions.