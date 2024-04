El Auditori Molí de Vila acull l’espectacle el divendres, 12 d’abril, a les 20.00 hores

Aquest dijous se celebra la I Trobada d’Autors i Autores Locals

Quart de Poblet ofereix aquest cap de setmana l’espectacle teatral “El perfum del temps” de Arden Produccions. Una obra que ha sigut considerada com el Millor Espectacle de 2023 en els Premis de les Arts Escèniques Valencianes. Està previst el divendres, 12 d’abril, a les 20.00 hores, en el Auditori Moli de Vila.

D’altra banda, continuen les activitats programades en el marc de celebració del Mes del Llibre. Aquest dijous la Biblioteca Pública acull la I Trobada d’Autors i Autores Locals, a les 18.00 hores. La qual cosa suposa posar en valor el talent i la creativitat dels escriptors i les escriptores. Participants que podran donar a conéixer la seua obra. Entre els autors i autores que participaran es troben Alejandro Moya, Bruno Ribero Liern, Julia Rincón Ortiz, Nerea López, Juan José Lozano Castella, Juana Cantos Valverde, Rosa Sanmartín Pérez o Rubén Sanclemente Quesada (Raspiya).

La programació literària setmanal culmina aquest divendres amb una xarrada a càrrec del tècnic de Patrimoni i Turisme de Quart de Poblet, Santiago Vañó. Sobre el “Patrimoni cultural de Quart de Poblet: rutes turístiques i museu virtual”, a les 18.00 hores, a la Biblioteca. Precisament, per a donar a conéixer la història local, aquest àrea ha organitzat el mateix divendres la Ruta QdP 36/39. Per a visitar els punts principals en els quals es va desenvolupar la Guerra Civil en el municipi. La visita partirà des de la Casa de la Cultura, a les 19.00 hores, i per a inscriure’s cal enviar un email a turisme@quartdepoblet.org o trucar al telèfon 961547597.

Cinema familiar, música, experiments i exposicions

Aquest cap de setmana també s’ha programat cinema familiar. El diumenge, 14 d’abril, a les 18.00 hores, es projectarà la pel·lícula projecció de la pel·lícula “Patrick”, el diumenge 14 d’abril, a les 18.00 hores en el Auditori Vaig moldre de Vila. Es poden obtindre els tíquets ací.

La nota musical del cap de setmana la posa la Escola Coral Veus Ajuntes, que oferirà un concert intergeneracional en el qual participaran les corals Rondó, Menudalla i Cavatina, el diumenge, a les 12.00 hores, en el Auditori Moli de la Vila.

D’altra banda, es reprenen les activitats mediambientals al parc natural del Túria el dissabte, 13 d’abril, a les 10.30 hores. En aquesta ocasió, la Fundació Limne proposa un divertit taller d’experiments en el Centre d’Interpretació de la Naturalesa. Per a inscriure’s, cal enviar un email a participa@limne.org o trucar al telèfon 654076533.

Finalment, encara es pot visitar l’exposició de ceràmica de l’artista Lola Miralles, a la Casa de Cultura, de 9.30 a 13.30 i de 17.00 a 20.30 hores, de dilluns a divendres.