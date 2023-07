Quart de Poblet ofereix transport gratuït al Centre de Salut

Quart de Poblet ofereix transport gratuït per a compensar del tancament del Consultori Auxiliar impost per la gestora privada de l’Hospital de Manises

Un vehicle adaptat traslladarà als i les pacients del barri de La Cebollera al Centre de Salut els dilluns, dimecres i divendres entre les 9.00 i les 11.00 hores

Després de la decisió de l’empresa concessionària que gestiona l’àrea de salut de tancar el consultori en període vacacional. L’Ajuntament ha decidit assumir aquest servei per a facilitar l’atenció sanitària dels veïns i veïnes des del 19 de juliol al 15 de setembre

L’Ajuntament de Quart de Poblet ha reaccionat de manera immediata. Davant l’anunci de la gestora privada de l’Hospital de Manises de tancar el Consultori Auxiliar Santa Cecilia “per a conciliar el dret a vacances dels treballadors”.

Així, l’Ajuntament posa a la disposició dels veïns i veïnes un servei de transport gratuït. Per al seu trasllat des del Centre auxiliar de Santa Cecilia fins al Centre de Salut del carrer Villalba de Lugo després d’un acord amb la Creu Roja, que serà la que s’encarregue del trasllat.

Després de la decisió unilateral de la gestora de l’Hospital de Manises, l’alcaldessa, Cristina Mora, ha buscat alternatives que pal·lien els efectes d’aquest tancament de dos mesos. Per a això, s’ha reunit amb responsables de Creu Roja amb els quals ha pactat un servei de transport amb capacitat per a huit persones. Completament gratuït per a la ciutadania, ja que és l’Ajuntament el que assumirà tots els costos. Les eixides des del Centre Auxiliar Santa Cecilia es realitzaran els dilluns, dimecres i divendres a les 9.00, 9.30, 10.00 i 10.30 hores. Mentre que, per a realitzar el trajecte invers, és a dir, des de Villalba de Lugo a la Cebollera, les hores seran 9.15, 9.45, 10.15 i 10.45 hores.

Ajudar també a les persones amb problemes de mobilitat

L’objectiu és facilitar els desplaçaments i evitar l’exposició a les altes temperatures a la població més vulnerable. També ajudar també a les persones amb problemes de mobilitat. El Centre auxiliar de Santa Cecilia atén aproximadament 3.400 pacients. L’alcaldessa Cristina Mora, des que va arribar al seu càrrec ha declarat que un dels seus objectius prioritaris és situar les polítiques de benestar i la salut com a eix principal al voltant del qual gire l’acció de govern municipal. Per la qual cosa considera imprescindible donar cobertura als usuaris i usuàries d’aquest centre.

Per part seua, Mora s’ha reunit amb la gerència de l’Hospital de Manises per a demandar la concentració de les cites mèdiques de les persones adscrites al Centre auxilia. En aqueixa franja horària durant aqueixos dies concrets.

Encara que aquest servei no és exclusiu per a persones majors o amb alguna mena de discapacitat. Aquestes tindran preferència a l’hora d’ocupar les places.

D’altra banda, seguiran actius la resta de serveis habituals com les visites domiciliàries i urgències a domicili.