El termini d’inscripció estarà obert fins al 30 de gener en el cas dels cursos i fins al 4 de febrer per al Voluntariat.

L’Ajuntament de Quart de Poblet durà a terme un nou curs d’iniciació per a obtindre el certificat del nivell A1 i A2 de valencià. Es realitzarà de forma totalment gratuïta a partir de l’1 de febrer fins al 13 de juny.

L’alcaldessa de Quart de Poblet Cristina Mora, ha expressat la seua satisfacció “perquè totes les iniciatives empreses. Per a conéixer i promoure el valencià són un èxit i les places s’ocupen només obrir-se el termini d’inscripció”.

El curs té una duració de 60 hores lectives i s’imparteix en el Centre d’Intercanvi Generacional Trenquem Barreres, els dimarts i els dijous, de 9.30 a 11.00 hores.

Per a obtindre la titulació oficial d’A1 expedida per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV) cal assistir, almenys, al 80% de les classes. La tècnica responsable del Servei de Normalització Lingüística, Pepa Benavent, ha explicat “que l’alumnat adquirirà els coneixements per a poder presentar-se a les proves de nivell A2 de la JQCV. És a dir, amb la sola assistència a les classes s’obté el Certificat A1 i els coneixements per a presentar-se a l’A2”.

El termini d’inscripció comença este dimecres, 10 de gener, i finalitza el 30 de gener. L’admissió es realitza per estricte ordre d’arribada de les sol·licituds que es poden formalitzar en el següent enllaç:

https://forms.office.com/e/MyM2C4dai5.

L’admissió o la situació d’estar en llista d’espera de les persones inscrites es comunicarà mitjançant correu electrònic.

L’Ajuntament de Quart de Poblet realitza altres iniciatives com “El grup de conversa en valencià per a les persones majors” o “El Club de lectura en valencià” o el programa del “Voluntariat pel valencià”.

Precisament, per a esta última iniciativa també s’obri demà el termini d’incripció. Està organitzada per l’Ajuntament en col·laboració amb la Fundació Escola Valenciana amb la finalitat de posar en contacte a totes aquelles persones que volen aprendre la llengua autòctona amb persones voluntàries que la dominen i que, de manera altruista, participen en este voluntariat. Durant una hora a la setmana i al llarg de dos mesos i mig, les persones voluntàries es reuniran amb la ciutadania que vol aprendre valencià.

“Voluntariat pel Valencià”

També este dimecres arranca el període d’inscripció d’una nova convocatòria del “Voluntariat pel Valencià”, en la qual els interessats a participar com a voluntaris i aprenents, podran apuntar-se fins al 4 de febrer a través d’https://forms.office.com/e/8e9gKckKJm?origin=lprLink. El programa es realitzarà 1 hora a la setmana durant un període de 10 setmanes.

L’alcaldessa, Cristina Mora, ha assenyalat que “este programa posa en contacte a persones que parlen valencià amb aquelles que desitgen millorar la seua fluïdesa en parlar i ofereix la possibilitat de mantindre una sessió pràctica d’una hora a la setmana durant deu setmanes. Sens dubte, és una oportunitat única per a aquelles persones que volen practicar la seua llengua mentre ajuden a d’altres a millorar el seu ús”.

El dimecres, 7 de febrer, a les 18.00 hores en el Saló d’Actes de l’Ajuntament tindrà lloc la presentació de les parelles i grups lingüístics i es repartirà el material per a fer més fàcil l’aprenentatge.