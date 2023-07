Hi ha dues convocatòries diferents per a obtindre ajudes per l’ús del valencià en els negocis del municipi

L’Ajuntament de Quart de Poblet ha obert el termini per a presentar les sol·licituds de la tercera edició dels Premis per l’ús del valencià en el comerç local. Amb aquesta iniciativa es promou l’ús d’aquesta llengua en les diferents maneres de promocionar i gestionar els negocis del municipi.

Per a això es repartiran tres premis de 600, 500 i 400 euros respectivament a aquells establiments amb la millor retolació i material imprés en valencià.

No obstant això, i tenint en compte el ple domini de les noves tecnologies i la modalitat virtual de la promoció i venda comercial. També s’atorgaran 600, 500 i 400 euros per l’ús del valencià en pàgines web o xarxes socials, entre altres eines en línia. En total, destina 3.000 euros a reconéixer l’interés per promocionar els negocis en llengua valenciana.

Per a optar a aquests guardons n’hi ha prou amb presentar la sol·licitud en la seu electrònica de l’Ajuntament en aquest enllaç.

El termini està obert fins al 7 de setembre

El termini està obert fins al 7 de setembre. El jurat valorarà la presència de l’idioma en diferents elements com a bosses, papereria, documentació, senyalització, cartelleria o altres mitjans de publicitat, i el volum de material en el qual aparega.

Així mateix. Continua obert el termini, fins al 31 de juliol, per a sol·licitar les ajudes al comerç local per a potenciar i afavorir l’ús del valencià.

Els establiments podran optar a una subvenció de com a màxim 600 euros. Per a adquirir rètols publicitaris per a col·locar en el local o en vehicles d’empresa. Obrir una pàgina web, editar fullets o merchandasing o contractar publicitat en mitjans de comunicació, entre altres formes de difusió. Les pimes o emprenedors que vulguen adherir-se a aquest paquet d’ajudes ha de curses la sol·licitud en la seu electrònica a través d’aquest enllaç.