L’Ajuntament, a través del Consell Escolar Municipal, ha aconseguit la modificació de la zona única per part de la Conselleria d’Educació

Les famílies de Quart de Poblet no es veuran afectades pel decret del Consell d’admissió de l’alumnat que substitueix el model de zones pel districte únic.

L’Ajuntament, a través del Consell Escolar Municipal, ha aconseguit una resolució favorable de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació que modifica l’autorització de les àrees d’influència i limítrofes per al curs 2024/2025.

El Consell Escolar Municipal, presidit per la regidora d’Educació, Consue Campos, havia sol·licitat a la Direcció Territorial d’Educació i Universitats una modificació del criteri de districte únic en el procés d’admissió en els centres docents públics i concertats de Quart de Poblet. Aquesta sol·licitud es justifica per l’augment de la població escolar de l’entorn d’acord amb les dades censals, la demanda social, la capacitat dels centres i l’existència de serveis complementaris.

L’alcaldessa de Quart de Poblet, Cristina Mora, ha explicat que “es tracta d’una reivindicació que respon a la necessitat d’escolaritzar d’una manera equitativa en tots els centres educatius, ja que la situació actual de matrícula fora de termini fa que es dispose de poques vacants a les aules.

Amb les noves matrícules, es corre el risc de superar la ràtio establida, la qual cosa va clarament en detriment de la qualitat educativa”.



Per part seua, la regidora d’Educació, Consue Campos, ha destacat que “el creixement del municipi planteja la necessitat de facilitar que, tant en la zona aquest com oest, les famílies puguen concursar amb més punts en els centres escolars pròxims al seu domicili laboral i/o familiar”.



La resolució de 15 de maig de 2024 de la Direcció Territorial d’Educació i Universitats de València es fa efectiva per al procés d’admissió del curs 2024/2025 que comença el 30 de maig per a infantil i primària, i el 4 de juny per a ESO i Batxillerat.



Es pot consultar el mapa de zonificació en la web municipal (https://quartdepoblet.es/areas/educacion/articulo/mapa-d-escolaritzacio-per-zones) i en els diferents centres educatius.