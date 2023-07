L’Ajuntament col·labora per a portar a xiquets des del Sàhara des de fa quasi tres dècades

L’alcaldessa de Quart de Poblet, Cristina Mora i la regidora de Pau, Solidaritat i Cooperació, Gabriela Carretero. Han rebut a l’Ajuntament de Quart de Poblet als xiquets i xiquetes sahrauís del programa Vacances en Pau així com a les seues famílies d’acolliment.

Aquest programa busca famílies que puguen acollir a l’estiu a xiquets i xiquetes sahrauís perquè passen uns mesos inoblidables. Desenvolupat per l’associació “Ajuda als Pobles”, compte amb la col·laboració de l’Ajuntament des de fa 1995.

Cristina Mora els va mostrar el Saló de Plens i els xiquets es van asseure en els llocs que ocupen els regidors i l’alcaldessa i es van posar en la pell dels polítics per un dia. També van recórrer altres llocs de l’Ajuntament com Quart Jove on se’ls va entregar uns regals.

Els xiquets i xiquetes nouvinguts del Sàhara també van oferir un ram de flors a l’alcaldessa i a l’alcaldessa així com altres detalls. L’alcaldessa ha destacat la necessitat de continuar treballant amb aquesta associació i poder portar a xiquets del Sàhara on manquen de les coses més bàsiques.

“La major motivació és veure els somriures dels xiquets, com parlaven de la piscina, de la platja. Del que els abelleix banyar-se i divertir-se amb les famílies d’acolliment. Treballarem durant els pròxims mesos perquè siguen moltes més les famílies d’acolliment i puguen vindre més xiquets a Quart de Poblet”.

Per part seua, la regidora de Pau, Solidaritat i Cooperació ha destacat la gran faena que fan els membres de l’Associació de Ajuda als Pobles. “Que estan de guàrdia tot l’estiu per a fer costat a les famílies d’acolliment en tot el que necessiten”.

L’associació va agrair la implicació del consistori per mantindre el 0,7% del pressupost per a cooperació i també la contínua col·laboració del mateix per a continuar mantenint aquest programa per a aquests xicotets.

Vacances en Pau es realitza des dels començaments de l’Associació Ajuda als Pobles en 1995. El projecte té com a fi traure als xicotets, d’entre 7 i 12 anys, d’una situació dura, ja que a l’estiu al Sàhara s’arriben a aconseguir 50° i 60° de temperatura.

Durant la seua estada a Espanya, se’ls fa revisions mèdiques, que diagnostiquen possibles anomalies per al seu tractament, bé en els campaments o a Espanya, en cas que el diagnostique siga més greu. Es pretén també que coneguen una altra realitat, que es nodrisquen de la nostra cultura, el nostre idioma, els nostres costums,que sàpien i entenguen per ells mateixos que una altra vida és possible, ja que la seua realitat en els campaments té pocs matisos. Per a acollir a un d’aquests xicotets només es necessita disposició i afecte.

Tant Ajuda als Pobles com l’Ajuntament organitzen activitats perquè tots estiguen units i s’integren. L’experiència és enriquidora per a ells però també per a les famílies que els reben.