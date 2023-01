És el primer municipi valencià i el seté d’Espanya que més destina a despesa social per habitant

Quart de Poblet rep per cinqué any el Premi a l’Excel·lència pels seus serveis socials

L’Associació de Directores i Gerents de Serveis Socials ha tornat a concedir el Premi a l’Excel·lència a Quart de Poblet. Per la seua labor en Serveis Socials. Ja són cinc els anys per què el municipi de l’Horta Sud rep aquest reconeixement. És el primer municipi de la província de València i el seté de tota Espanya que més diners destina a despesa social per habitant.

En concret, 197.70 euros arriben a cada quartero i quartera mentre que en el còmput global la quantitat ascendeix a 4,5 milions d’euros. Doblegant així a la mitjana espanyola. Serveis professionals d’atenció primària, ajuda domiciliària, manteniment de serveis socials especialitzats, el Centre Ocupacional, el Centre de Dia de Menors o l’Habitatge Tutelat. Són algunes de les àrees que destaquen d’aquesta àrea municipal.

Top Social d’ajuntaments

Quart de Poblet torna a situar-se en el Top Social d’ajuntaments de municipis amb població superior a 20.000 habitants. Entre els criteris d’excel·lència en inversió social que l’Associació de Directores i Gerents de Serveis Socials han tingut en compte per a premiar als municipis es troba la suficiència econòmica. Que és la despesa acreditada en Serveis Socials i que ha de ser superior a 100 euros per habitant. A més, altres criteris han sigut l’increment econòmic respecte a l’exercici anterior. L’esforç inversor, amb més d’un 10% del pressupost total no financer de l’ajuntament destinat als més desfavorits i el de transparència financera.

Un altre dels aspectes pel qual destaca aquesta àrea de l’ajuntament és la manera de treballar. Sempre hi ha un tècnic de referència per a cada persona que és qui coneix el seu historial. Amb això s’aconsegueix, entre altres coses,una atenció més pròxima en la qual s’estableixen vincles.

L’Ajuntament de Quart de Poblet també ha sigut pioner a posar en marxa el Servei d’Atenció Personalitzada i Seguiment de la Malaltia Mental (S.A.S.E.M.). Aquesta iniciativa ha significat una ajuda importantíssima punt per a les persones que tenen alguna patologia relacionada amb la Salut Mental com per als seus familiars ja que es disposa de personal dedicat en exclusiva a l’ajuda de la ciutadania que necessita cures específiques. El municipi també ha sigut dels primers a comptar amb un Pla Inclusió i Cohesió Social.

L’alcaldessa de Quart de Poblet, Carmen Martínez, ha assenyalat que “des de l’Ajuntament, és la nostra prioritat fer front a les desigualtats, generar oportunitats i protegir les persones més vulnerables. A més, qualsevol de nosaltres, en qualsevol moment de la nostra vida, podem tindre una situació difícil i ens agradaria que el nostre ajuntament estiga al nostre costat”