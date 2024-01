És el municipi valencià que més diners per habitant destina a despesa social

L’Associació de Directors i Gerents de Serveis Socials ha tornat a concedir el Premi a l’Excel·lència a Quart de Poblet per la seua labor en Serveis Socials.

Ja són sis els anys per què el municipi de l’Horta Sud rep aquest reconeixement.

És el municipi de la província de València que més diners destina a despesa social per habitant. Mentre que en el rànquing de tota Espanya ocupa el lloc 14.

En concret, Quart de Poblet inverteix en cada quartero i quartera 209,73 euros, incrementant fins i tot la xifra de l’any anterior. Mentre que en el còmput global la quantitat que es destina a aquesta àrea ascendeix a 5.278.296,51 milions d’euros, i doblega així a la mitjana espanyola.

Serveis professionals d’atenció primària, ajuda domiciliària, manteniment de serveis socials especialitzats, el Centre Ocupacional, el Centre de Dia de Menors o l’Habitatge Tutelat són alguns dels serveis que s’ofereixen i pels quals Quart de Poblet ocupa el primer lloc en el rànquing valencià.

El Premi a l’Excel·lència és fruit d’un projecte de molts anys

L’alcaldessa de Quart de Poblet, Cristina Mora, ha assenyalat que “el Premi a l’Excel·lència és fruit d’un projecte de molts anys. Un treball en equip, fruit de la labor dels grans professionals que hi ha en els Serveis Socials de l’Ajuntament, encapçalats per la regidora de l’àrea Llum Moral.

Ells són els qui treballen dia a dia amb els veïns i veïnes perquè no els falta de res i estan al costat de qui més ho necessita.

Un any més es demostra que eixe treball té el seu recompensa. Aquest reconeixement, que parteix d’unes dades objectives analitzades per l’Associació de Directors i Gerents de Serveis Socials suposen un impuls per a continuar treballant amb les mateixes ganes.

Precisament, acabem d’aprovar uns pressupostos per a 2024 en els quals encara s’ha incrementat més els diners destinats a serveis socials. A més, sempre reservem un romanent per a, en cas que hi haja un imprevist o una emergència, posar-lo immediatament a la disposició de la ciutadania”.

Per tant, Quart de Poblet torna a situar-se en el Top Social d’ajuntaments de municipis amb població superior a 20.000 habitants.

Entre els criteris d’excel·lència en inversió social que l’Associació de Directores i Gerents de Serveis Socials han tingut en compte per a premiar als municipis es troba la suficiència econòmica, que és la despesa acreditada en Serveis Socials i que ha de ser superior al 160% de la mitjana de despesa efectuada pel conjunt dels Ajuntaments fins a aconseguir una inversió mínima de de 151,31 euros per habitant/any.

A més, altres criteris han sigut l’increment econòmic respecte a l’exercici anterior (l’esforç inversor), amb més d’un 10% del pressupost total no financer de l’ajuntament destinat als més desfavorits i el de transparència financera.

Un altre dels aspectes pel qual destaca aquesta àrea de l’ajuntament és la manera de treballar. Sempre hi ha un tècnic de referència per a cada persona, que és qui coneix el seu historial. Amb això s’aconsegueix, entre altres coses, una atenció més pròxima en la qual s’estableixen vincles.

L’Ajuntament de Quart de Poblet també ha sigut pioner a posar en marxa el Servei d’Atenció Personalitzada i Seguiment de la Malaltia Mental (S.A.S.E.M.).

Aquesta iniciativa ha significat una ajuda importantíssima punt per a les persones que tenen alguna patologia relacionada amb la Salut Mental com per als seus familiars, ja que es disposa de personal dedicat en exclusiva a l’ajuda de la ciutadania que necessita cures específiques. El municipi també ha sigut dels primers a comptar amb un Pla Inclusió i Cohesió Social.

En tota Espanya només 37 ajuntaments aconsegueixen l’excel·lència per la seua inversió en Serveis Socials i altres 37 d’ells són pobres en aquesta matèria amb una inversió per habitant inferior a 56,74 euros segons les dades corresponents als 404 Ajuntaments espanyols majors de 20.000 habitants que s’han presentat davant el Ministeri d’Hisenda la Liquidació del Pressupost.

L’Associació Estatal de Directores i Gerents de Serveis Socials ha realitzat per seté any consecutiu una detallada anàlisi dels pressupostos que els Ajuntaments de més de 20.000 habitants d’Espanya dediquen a la partida de “Serveis Socials i Promoció Social” (Funcional 23 de la seua comptabilitat) amb dades corresponents al Pressupost Liquidat 2022 que publica el Ministeri d’Hisenda i Funció Pública en el seu portal de serveis telemàtics.

Es qualifica als ajuntaments segons quatre criteris

A partir d’eixa informació oficial es qualifica als ajuntaments segons quatre criteris. El primer d’ells és el criteri de Suficiència Econòmica, que significa haver acreditat una Despesa Liquidada en “Serveis Socials i Promoció Social” (funcional 23) durant l’any 2022 superior a 151,31 euros per habitant/any, equivalents al 160% de la mitjana de despesa nacional de 64,57 euros.

En segon lloc, es troba el criteri d’Increment Econòmic, que suposa que la Liquidació del Pressupost de Despesa 2022 en “Serveis Socials i Promoció Social” no s’haja reduït respecte a la Liquidació de la despesa social en 2021.

El criteri d’Esforç Inversor és el tercer que es té en compte. Per a això, la despesa social (23) liquidat en 2022 ha de representar almenys un 10% del Pressupost Total No Financer liquidat per l’Ajuntament en 2022.

Finalment, es troba el criteri de Transparència Financera, que permet acarar en el portal de Transparència de la Web municipal el desglossament pressupostari i el detall de la despesa imputada a la funcional 23 “Serveis Socials i Promoció Social.

De l’aplicació dels criteris exposats resulta que el 9,16% dels 404 ajuntaments de més 20.000 habitants de tot el país compleixen els criteris d’excel·lència social, mentre que Quart de Poblet ho fa per sisé any consecutiu i és dels millors avaluats d’Espanya.