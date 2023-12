Quart de Poblet revalida el seu segell de Ciutat Amiga de la Infància que li atorga UNICEF per quarta vegada consecutiva des de 2010

És un dels 148 municipis que han renovat el seu segell i una de les 301 Ciutats de la Infància que hi ha ja en tota Espanya

L’III Pla d’Infància i Adolescència 2023-2027 és un valor afegit que ha servit per a consolidar aquest reconeixement

La localitat de Quart de Poblet ha revalidat per quarta vegada consecutiva el segell que representants de la Secretaria Permanent de Ciutats de la Infància li ha atorgat per a reconéixer i posar en valor el treball realitzat a favor els xiquets i les xiquetes del municipi.

Formen part de la Secretaria Permanent UNICEF i els seus socis en aquest programa com són el Ministeri de Joventut i Infància, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) i l’Institut Universitari de “Necessitats i Drets de la Infància i l’Adolescència” (IUNDIA). Que en 2023 han renovat la distinció a 148 localitats, de manera que ja hi ha 301 Ciutats de la Infància en tota Espanya.

L’alcaldessa de Quart de Poblet, Cristina Mora, ha expressat la seua satisfacció perquè “tenim molt clar que els nostres xiquets i xiquetes han d’estar en el centre de les nostres polítiques. Som conscients que la infància i l’adolescència han de viure en entorns en els quals puguen sentir-se segurs. En els quals se’ls escolte, i per això agraïm també el reconeixement als nostres esforços per aconseguir-lo”.

Consolidació del reconeixement de Quart de Poblet com a Ciutat Amiga de la Infància

El fet d’haver aprovat en la sessió plenària d’aquest passat mes de setembre l’III Pla d’Infància i Adolescència 2023-2027. Ha jugat un paper fonamental per a la consolidació del reconeixement de Quart de Poblet com a Ciutat Amiga de la Infància. Ja que aporta un valor afegit perquè mostra la labor contínua del municipi perquè la infància i l’adolescència siga escoltada i siga part activa de la ciutadania.

Per a l’actualització del Pla es va tindre en compte l’opinió de les famílies, personal tècnic i polític, professionals de l’educació, persones voluntàries d’entitats que treballen amb la infància i l’adolescència i organitzacions no governamentals. Però, sobretot, es va escoltar la veu dels menors a través del Consell Municipal d’Infància i Adolescència i del Fòrum de la Infància. Que van tindre l’oportunitat de compartir les seues inquietuds i propostes per a confeccionar el projecte.

Ciutat Amiga de la Infància des de 2010

Quart de Poblet es va convertir en Ciutat Amiga de la Infància en 2010. Ha renovat aquest segell cada quatre anys, en aquesta ocasió, fins a 2027. La Secretaria Permanent de Ciutats de la Infància ha reconegut durant tots aquests anys és esforç de la localitat. Per incorporar noves eines i una major rendició de comptes de l’avanç dels plans locals d’infància. Ha tingut en compte la implementació de les directrius de la Convenció sobre els Drets del Xiquet i la participació de la infància i l’adolescència de manera significativa. La governança o l’assignació de recursos amb perspectiva per a la infància.

La Setmana de la Infància de Quart de Poblet s’ha celebrat enguany entre el 18 i el 24 de novembre. Amb la celebració de nombrosos actes. La primera commemoració del Dia Universal de la infància es remunta a l’any 2002. Any rere any, s’han aconseguit fites com la Constitució del primer Consell Municipal d’Infància (CMI) en 2006. La creació d’una regidoria pròpia en 2011, la participació en la Cimera París: Cities for Life en 2016 o la implicació en la iniciativa “La infància pren el congrés”, en 2019.