Des de l’Ajuntament s’han programat diferents activitats destinades a visibilitzar aquesta malaltia.

Un any més, Quart de Poblet es bolca amb les persones que pateixen deterioracions cognitives.

Durant tot l’any hi ha activitats per a promoure el benestar psíquic, social i sensorial de les persones participants. Amb motiu del Dia Mundial de l’Alzheimer, que se celebra el 21 de setembre, l’Àrea de Persones Majors ha organitzat una sèrie d’esdeveniments destinats a conscienciar i brindar suport a les persones afectades per aquesta malaltia i els seus sers estimats.

El programa d’esdeveniments començarà el dijous 21 de setembre a les 11.00 hores en el Centre de tipologia Mixta Quart de Poblet. On el grup d’Estimulació cognitiva de Persones Majors i residents participarà en un “Passeig per la nostra història a través dels sentits.”

Taller de prevenció de caigudes

El dimarts 26 de setembre a les 17.30 hores, es durà a terme un “Taller de prevenció de caigudes”. En el Centre de Serveis Integrats Trenquem Barreres, organitzat per ATENZIA. Aquest taller està dirigit a usuaris del servei de Teleassistència, Persones Majors i els seus familiars. Amb l’objectiu de promoure la seguretat i el benestar dels participants.

Per part seua, el dimarts 17 i 24 d’octubre, respectivament, es realitzarà un Taller d’expressió corporal “Flashmobs”. Organitzat per la Fundació Musol en el Centre de Serveis Integrats Trenquem Barreres, de 17.30. a 19.00 hores.

Trobada de corals

El diumenge 29 d’octubre a les 18.00 hores el Auditori Vaig moldre de Vila serà testimoni d’una “Trobada de corals”. En el qual participaran Els Veus de la Memòria (AFAV) i la Coral Rondó. La Coral Rondó s’unirà al cor Els Veus de la Memòria, de l’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer de València , compost per persones diagnosticades d’Alzheimer. En una actuació benèfica destinada a visibilitzar els efectes positius de la musicoteràpia en persones que pateixen malalties neurodegeneratives.

Per a culminar amb aquesta sèrie d’esdeveniments amb motiu del Dia Mundial de l’Alzheimer, el dimarts 31 d’octubre es durà a terme la tradicional Marxa Solidària per l’Alzheimer. En la qual, com en anys anteriors, s’espera una gran participació. La ruta partirà a les 11.00 hores des de l’estació de metro de Faitanar fins a les pistes de bàsquet. Situades al costat de la Biblioteca Municipal, on el grup Baileterapia oferirà una actuació. Les persones interessades poden inscriure’s del 16 al 27 d’octubre en el Centre Social Intergeneracional Trenquem Barreres aportant un donatiu de 1€ destinat a AFAV.

A més de les activitats programades per a aquesta efemèride, l’Ajuntament treballa en el camp de la prevenció i l’atenció durant tot l’any.

Aules de Persones Majors

Des del departament de Persones Majors, s’implementa un enfocament orientat a previndre la dependència i Trobada de corals, mesures preventives i ocupacions. Són les anomenades Aules de Persones Majors, que duen a terme activitats relacionades amb la memòria.

Entre les activitats oferides es troba el taller d’Entrenament, dissenyat per a atendre individus que experimenten oblits i queixes relacionades amb l’edat, però que no presenten una deterioració cognitiva significativa. Aquestes són les pèrdues de memòria que solen expressar les persones majors, però no suposen un problema cognitiu seriós.

Taller d’Estimulació Cognitiva

Un altre dels tallers disponibles és el, dissenyat per a persones amb una deterioració cognitiva lleu o moderat. A mesura que envellim, és comuna experimentar el que es coneix com a “oblits quotidians” o pèrdues de memòria relacionades amb l’edat. No obstant això, és important tindre en compte que aquests problemes poden evolucionar i convertir-se en condicions més greus, com les demències, sent l’Alzheimer una de les més comunes.

Així mateix, també es duu a terme un taller destinat a brindar suport emocional als familiars i cuidadors. Aquest taller ofereix suport al llarg del procés d’evolució de la malaltia, promovent l’acceptació i el maneig efectiu de la situació. Al mateix temps que fomenta l’autocura dels familiars i cuidadors.

Les persones interessades a obtindre més informació sobre aquesta malaltia poden acostar-se al Punt d’interés sobre l’Alzheimer i altres demències que podran trobar a la Biblioteca Municipal Enric Valor des del 18 fins al 25 de setembre.