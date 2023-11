· L’IES la Senda acull el dissabte l’observació astronòmica per a contemplar Júpiter i Saturn

· El pianista Andrés Expósito i el cor de cambra Ad libitum, posen música al programa d’aquesta finalitat de setmana

Quart de Poblet entra en la recta final de la 12a Setmana de la Ciència. Organitzada per l’associació Quart és Ciència, que ha atret a multitud d’experts i curiosos entorn de la divulgació en diversitat d’activitats i ponències.

El cicle de conferències el tancarà aquest divendres, a les 19.15 hores en el Teatre Centre Cultural El Casino, l’astrònom i director de l’Observatori Astronòmic Nacional (IGN), el doctor Rafael Bachiller, amb una ponència sobre “El telescopi espacial Webb i altres grans telescopis per al futur”.

També aquest divendres s’ha programat a les 18.00 hores una visita guiada a l’exposició “Vidre: present i futur circular”, en el marc del programa del CSIC Ciutat Ciència per a la Divulgació Científica, al qual pertany Quart de Poblet.

La mostra està elaborada pel Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), Ecovidrio i l’Associació Nacional de Fabricants d’Envasos de Vidre (ANFEVI), amb suport de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT). L’exposició romandrà oberta fins divendres que ve, 17 de novembre en horari de dilluns a divendres, de 9.30 a 13.30 hores i de 17.00 a 20.30 hores.

La Setmana de la Ciència culminarà el dissabte, 11 de novembre, a les 19.30 hores amb la Nit d’Observació Planetària, organitzada per l’Escola Valenciana d’Astronomia (EVA) en l’IES La Senda, en la qual els assistents podran contemplar els planetes Júpiter i Saturn. Per a finalitzar, el diumenge el Centre Cultural El Casino acollirà a les 12.00 hores monòlegs científics, a càrrec d’Eduardo Andrés-García, Amanda Ramón, Alejandro Requena i Stéphanie Aparicio, presentats per Dani Pellicer.

La clausura oficial de la Setmana de la Ciència serà a les 13.30 hores en El Casino. Tota la programació es pot consultar en el següent enllaç:

https://issuu.com/quartescienciados/docs/qesc-semanaciencia2023-programa

“Piano Emotions” amb Andrés Expósito

El programa musical del cap de setmana compte amb l’actuació del cor de cambra Ad libitum de l’Escola Coral Veus Ajuntes, el divendres 10 a l’auditori, a les 20.30 hores, amb accés gratuït. A aquestes propostes s’unirà l’Associació Cultural Castella-la Manxa amb un recital folklòric que celebrarà el dissabte, a les 18.00 hores, en el Teatre Centre Cultural El Casino.

Per part seua, el pianista veí de Quart de Poblet, Andrés Expósito, oferirà el dissabte a les 19.00 hores en el Auditori Vaig moldre de Vila el concert “Piano Emotions” amb un repertori format per les composicions més belles de la música clàssica. Es poden comprar les entrades en aquest enllaç.

Per als més xicotets, aquest cap de setmana s’ha programat el dissabte a les 10.30 hores, en el marc del cicle Tardor al Riu, la sessió “Experiments en Família. Laboratori de Ciència i Naturalesa”, en el Centre d’Interpretació de la Naturalesa, al costat del parc fluvial del Túria. Per a participar en aquesta cita es pot trucar al telèfon 654 076 533 o enviar un email a participa@limne.org. El diumenge, a les 18.00 hores, es projectarà la pel·lícula “Ruby, aventures d’una kraken adolescent”. Per a adquirir les entrades es pot punxar en aquest enllaç.

L’oferta per a qui vulga aprofundir en el coneixement de la història local, passa per la Ruta de l’Aigua dissenyada per l’àrea de Turisme per a mostrar el millor del patrimoni hidràulic de Quart de Poblet. Serà el dissabte, a partir de les 11.00 hores, des de l’ermita de San Onofre. Per a apuntar-se a aquest passeig cal enviar un correu a turisme@quartdepoblet.org.

Obres científiques a la Biblioteca

La Biblioteca Municipal Enric Valor ofereix una selecció d’obres científiques al punt destacat per a adults i públic infantil sobre disciplines com a física, geologia o botànica; biografies de grans personalitats; i de ciències aplicades a la vida diària de manera divertida.

D’altra banda, destaquen obres generals com “Els inventors i les seues brillants idees” de Mike Goldsmith, “A jugar amb la ciència” de Roberto Sayavedra o “Experiments científics senzills amb materials comuns” de Muriel Mandel.

Els xiquets i xiquetes poden trobar publicacions com “Darwin, l’evolució de la teoria”, “Hipatia: la veritat en les matemàtiques” o “Einstein: el salt quàntic” de Jordi Bayarri, “L’ou fantasma i altres experiments al·lucinants” i “Les astrònomes xiques estrela” de Sara Gil Casanova. Aquest centre està obert de dilluns a divendres, de 10.00 a 14.00 i de 15.30 a 20.00 hores i els dissabtes de 10.30 a 13.30 hores.