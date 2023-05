Quasi 4.000 torrentins han adquirit la targeta amb descompte per al comerç local

Quasi 4.000 torrentins i torrentines ja han adquirit la targeta més 25, aquella amb la que s’obté un 25% de descompte en les compres del comerç local

Una campanya per ajudar al comerç local en la que el consistori ha invertit 350.000

Per primera vegada els hostalers s’han pogut adherir i han pogut participar

Aquesta targeta té un benefici directe, tant per al comerç com per al consumidor, amb un important impacte des de que va començar la iniciativa

De 1.000 ciutadans que la van adquirir a l’inici s’ha passat a practicament 4.000, a l’igual que ha passat en els establiments

Segons el regidor de l’àrea d’estratègia, innovació i economia aquesta iniciativa s’ha convertit en una de les propostes de recolzament del comerç local més importants, sent referent per a altres poblacions

Un projecte que ha sigut molt ben rebuda per part dels veïns i veïnes de Torrent

La targeta més 25% pretén ajudar al xicotet i al comerç local de Torrent, per fer front a les grans multinacionals i empreses