Quatre Noves Exposicions Il·luminen el Centre del Carme de Cultura Contemporània a València

Des de l’Il·lustració fins al Fotoperiodisme: Una Riquesa d’Art Contemporani

Representació de la Dona, Victòries Ciutadanes, i Visió Local en l’Escena Artística

El Centre del Carme de Cultura Contemporània (CCCC) ha començat el seu programa cultural amb quatre noves exposicions en el centre de la ciutat de València.

Els visitants poden gaudir de l’exposició de Miguel Calatayud Trànsit Il·lustrat. Ofereix un recorregut per alguns dels seus millors treballs dels últims vint anys, a més d’un viatge per un univers presidit per l’afany de modernitat en el Segle de les Llums.

Per altra banda, l’artista Paloma Navares presenta al centre cultural el projecte expositiu individual retrospectiu i conceptual Dualidades del ser. L’artista visual exhibeix una col·lecció d’obres centrades en l’ésser humà, en concret de les dones, i la seua manera de socialitzar i la representació d’aquestes.

A més a més, s’ha inaugurat l’exposició Les victòries cal saber veure-les, un passeig per les lluites i victòries fruit de l’acció ciutadana al llarg de la història. El seu objectiu és retre homenatge a les persones anònimes que han construït la llibertat i l’Estat de Benestar.

I finalment, els visitants ja poden veure l’exposició del fotoperiodista Germán Caballero València Viva i Combativa. Aquesta mostra proposa un recorregut de l’última dècada per la ciutat, on les mobilitzacions de lluita popular han esclatat de manera notòria. Aquesta exposició pretén visibilitzar i encoratjar els moviments populars de la manera més fidel possible.

Els amants de l’art i la cultura tenen una gran oportunitat per descobrir noves perspectives i gaudir de la riquesa de l’art contemporani en un entorn únic. Es pot trobar la informació més detallada i planificar la visita a la web del Centre del Carme de Cultura Contemporània.