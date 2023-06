L’esclerodèrmia és una malaltia que afecta la pell i als òrgans interns com els pulmons, cor, ronyons i articulacions, entre altres.

Els teixits dels òrgans implicats s’endureixen, impedint que funcionen de forma eficaç. Aquest fet provoca que el pronòstic vital i funcional del pacient siga delicat.

És considerada una malaltia estranya. 5 afectats per cada 10.000 persones la pateixen. Les causes són degudes a una acumulació de col·lagen en excés per algunes cèl·lules de l’organisme.

L’Associació d’Esclerodèrmia de Castelló treballa en el seu dia mundial, per a donar a conéixer, al costat de altres associacions europees, la malaltia. A més, es busca millor en la identificació, tractament i evolució conjunta entre el pacient i l’esclerodèrmia, a més de conscienciar de la necessitat d’invertir en ciència.