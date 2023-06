Queden hores perquè la pròxima alcaldessa de València, Maria José Català, siga investida en el seu càrrec. La candidata del PP s’acollirà a la LOREG, la Llei Orgànica del Règim Electoral per a governar en solitari. D’aquesta forma Català no necessitarà pactar amb VOX, fet que provoca que el govern municipal estiga conformat únicament per regidors del PP. Això, sí, per portar endavant temes tant rellevants per a la ciutat com els pressupostos municipals, haurà de vore’s en l’obligació de pactar amb la formació d’extrema dreta.