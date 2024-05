Quesalia 2024: Una festa per als sentits a Chelva

Durant aquest cap de setmana, Chelva acollirá el Quesalia 2024, una celebració gastronòmica que encisara a veïns i visitants amb les seues delícies culinàries.

Des de les 10:00 fins a les 21:00 de la nit, la plaça Major es convertit en un paradís per als amants del formatge i la bona taula.

Les casetes oferiran una gran varietat de formatges, acompanyats de productes tradicionals. Com vins, olis, mel i els exquisits productes de les fleques i pastisseries locals. Aquesta fira ha comptat amb el suport de la Diputació de València per a aquesta tercera edició del Quesalia. Consolidant-lo com una cita ineludible al calendari de la província.



Organitzada per l’Ajuntament de Chelva, aquesta fira té com a objectiu desestacionalitzar el turisme i generar noves oportunitats laborals per a la població local. A més dels plaers gastronòmics, el Quesalia ha presentat un programa d’activitats paral·leles completíssim. Amb música en directe, demostracions culinàries, visites guiades al nucli antic i patrimoni de Chelva, tallers infantils i una ludoteca.



La presentació oficial d’aquest esdeveniment, realitzada hui a la Diputació de València davant els mitjans de comunicació. Ha inclòs una exquisida cata de formatges a càrrec de Queseria del Mundo. Que ha oferit una gran varietat de productes lactis i vins als assistents.



Amb el Quesalia 2024 d’aquest cap de setmana, Chelva es consolida com a destí gastronòmic de referència, oferint als visitants una experiència única per als sentits.