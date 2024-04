L’exposició “30 anys de terra d’aigua” de Ramon Guillem i Juan Olivares es pot visitar al Palau de Vivanco de la localitat de l’Horta Sud

Ens mostra la importància «d’unir diverses disciplines artístiques amb segell catarrogí en un espai tan emblemàtic del poble», comenta la regidora de Cultura, Dolors Gimeno

La sala d’exposicions del Palau Vivanco acull l’exposició impulsada per la regidoria de Cultura “30 anys de terra d’aigua” dels catarrogins Ramon Guillem i Juan Olivares. Una exposició que commemora el trenta aniversari d’esta obra poètica de Ramon Guillem amb les il·lustracions que Juan Olivares va crear inspirant-se en l’obra i que formen part d’un poemari reconegut i molt premiat.

L’exposició es compon de diversos panells de les divuit poesies del llibre, i ens mostra els seus versos en versió original en valencià així com les més de vuit traduccions a altres llengües en les quals ha estat publicada l’obra, entre elles anglès, francés, euskera o xinés.

L’adaptació per ser exposada arriba de la mà de la dissenyadora Paula Aliques, també catarrogina, en una proposta acurada i molt cuidada. La visita compta amb el suport audiovisual d’un reportatge amb entrevistes als artistes, així com de codis QR a cada poema on es poden escoltar recitats per diverses veus del panorama literari actual valencià.

La mostra ha estat inaugurada per la regidora de Cultura, Dolors Gimeno, acompanyada dels artistes. Gimeno va destacar l’arribada de la mostra a Catarroja després d’estar exposada al Centre Octubre de València en juny de 2023, la qual arriba «amb l’adaptació del projecte per a una sala d’exposicions tan emblemàtica del nostre poble, com ho és el Palau de Vivanco».

A més, l’acte va gaudir de l’actuació del cantant catarrogí Miquel Gil, que va interpretar una de les peces més emblemàtiques de l’artista i que adapta el poema ‘Un silenci’ d’este poemari de Ramon Guillem, que va servir «per a tancar un acte culturalment necessari per al poble per la implicació de tantes persones de Catarroja, i que dona impuls a la unió de diverses disciplines artístiques com la música, la poesia i les arts plàstiques», assenyala Dolors Gimeno.

‘Terra d’aigua’ de Ramon Guillem va obtenir el Premi Ausiàs March de l’Ajuntament de Gandia. El llibre fou publicat en l’any 1993 per Edicions 62 en la col·lecció ‘Els llibres de l’Escorpí’ amb un pròleg de Xulio Ricardo Trigo. Posteriorment, l’any 1994 va guanyar el Premi de la Crítica Serra d’Or.

Una segona edició del llibre va veure la llum l’any 2017 en l’editorial El petit Editor, amb pròleg de Jaume Pont. Per a aquesta edició Juan Olivares, inspirant-se en els poemes, va crear divuit obres originals sobre el paper que apareixen reproduïdes en el llibre.

L’exposició, organitzada per la regidoria de Cultura, podrà visitar-se fins al 25 d’abril en horari de dilluns a diumenge de 17.00 a 20.00 hores i de 10.00 a 14.00 hores dissabte i diumenge.