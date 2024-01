Raúl Arévalo, Premi Especial del Festival de Cinema de Paterna Antonio Ferrandis 2024

La Gala de premis se celebrarà el dissabte, 17 de febrer en el Gran Teatre Antonio Ferrandis de la ciutat

El Festival celebrarà la seua novena edició del 8 al 17 de febrer, ampliant la seua programació i apostant per traure el cinema al carrer

Amb aquest reconeixement, l’actor se suma al llistat d’intèrprets reconeguts per la seua trajectòria en passades edicions com Maribel Verdú, Antonio de la Torre, Adriana Ugarte, Javier Gutiérrez, Carmen Machi, Nacho Fresneda, Emma Suárez o Hugo Silva

L’actor i director espanyol Raúl Arévalo rebrà el Premi Especial de la IX edició del Festival de Cinema Antonio Ferrandis de Paterna. Un reconeixement a tota la seua carrera que comparteix amb intèrprets de la talla de Maribel Verdú, Antonio de la Torre, Adriana Ugarte, Javier Gutiérrez, Carmen Machi, Nacho Fresneda, Emma Suárez o Hugo Silva.

Va debutar en la mítica serie “Companys”, a principis dels 2000. Va ser la seua interpretació en “AzulOscuroCasiNegro” (Daniel Sánchez Arévalo) la que va llançar la seua carrera com a actor. Ha participat en nombrosos projectes audiovisuals. Tant en cinema com en televisió, com a “Balada trista de trompeta”, “Cosins”, “M’ho passaré bé”, “El temps entre costures” o “Antidisturbis”.

El premi especial Antonio Ferrandis se suma al seu particular palmarés, en el qual destaquen tres Goya. La seua interpretació en “Grossos” (Daniel Sánchez Arévalo) li va valdre el premi a Millor actor de repartiment. En 2016, la seua primera pel·lícula com a director, “Tard per a la ira”, va meréixer les estatuetes a Millor direcció novella i Millor guió original.

L’Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, i familiars d’Antonio Ferrandis. Seran els encarregats de fer lliurament del guardó el pròxim 17 de febrer en la gala que se celebrarà en el Gran Teatre Antonio Ferrandis. El Festival celebrarà