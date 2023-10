Alfafar presenta la programació de l’Alqueria fins a final d’any

Una exposició de caràcter mixt i dues mostres fotogràfiques tancaran l’agenda cultural ordinària de 2023

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la regidoria de Cultura, dona a conéixer les tres exposicions que conformen la programació del Centre Cultural l’Alqueria per als mesos de novembre i desembre.

L'Ajuntament d'Alfafar, a través de la regidoria de Cultura. Dona a conéixer les tres exposicions que conformen la programació del Centre Cultural l'Alqueria per als mesos de novembre i desembre. El públic visitant podrà gaudir tant d'una exposició mixta (pintura i ceràmica) com de dues mostres fotogràfiques.

La primera a obrir les seues portes és l’exposició mixta “Ecléktica”, de l’artista multidisciplinària, Mª Ángeles Gómez Fernández. Des de la seua inauguració el pròxim dia 6 de novembre, a les 18 hores, i fins al dia 30 del mateix mes. La ciutadania gaudirà, en paraules de l’artista, d’una exposició visualment molt entretinguda i atractiva. Perquè utilitza molt color tant en les seues pintures, art en el qual es va iniciar, com en els penjolls de ceràmica o el cristall.

En segon lloc, a partir del 10 de novembre a les 19 hores, data de la seua inauguració, i també fins al dia 30, l’exposició fotogràfica “La mirada conscient”. De Carmen Romo mostrarà una trajectòria en blanc i negre. A través dels retrats més significatius de diferents sèries fotogràfiques realitzades per l’autora durant dues dècades.

L’última de les exposicions és “Nino Bravo, una mirada artística, José Torres”. Que, encara que s’inaugurarà el dia 24 de novembre a les 18 hores, es podrà visitar des del dia 20 fins al 17 de desembre. A través del material del seu amic i fotògraf, José Torres Cabo, el públic podrà realitzar una ruta sonora i visual per l’obra i trajectòria de Nino Bravo.

Tal com assegura el regidor de cultura, Carles Muñoz, aquestes tres últimes exposicions tanquen un any molt complet. En el qual hi ha hagut actuacions en viu, recitals i concerts que han tingut un gran acolliment per part, no sols de les veïnes i veïns d’Alfafar. Sinó també de les localitats pròximes. A més, Muñoz ha avançat que, encara que es tanque la programació ordinària del Centre Cultural, l’Alqueria albergarà també algunes de les activitats previstes en l’agenda que s’està tancant per a Nadal.

Per part seua, l’alcalde d’Alfafar, Juan Ramón Adsuara, se sent molt satisfet amb aquestes tres propostes que tancaran l’any en l’Alqueria perquè “completen i enriqueixen l’oferta cultural anual que serveix d’eina per a la promoció tant de nostre Centre Cultural, que ja de per si mateix és únic, com d’Alfafar”.

El Centre Cultural l’Alqueria, que va obrir les seues portes fa poc més d’un any després de la rehabilitació de l’edifici. S’ha convertit en un espai en el qual la ciutadania gaudeix de la cultura i les tradicions del municipi dins d’un recinte considerat Bé de Rellevància Local i que data dels segles XVII i XVIII.

En horari de matins, de dimarts a dissabte de 9.15 a 13.15 hores i, a les vesprades, de 16 a 19 hores i els diumenges de 9.15 a 13.15h. Qui ho desitge no sols tindrà accés a aquestes tres exposicions, sinó que també pot visitar el Centre d’Interpretació de l’Arròs. Ja que aquest museu està exposat en l’Alqueria de manera permanent.