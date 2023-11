El Ple de l’Ajuntament de València mostra el seu rebuig a l’acord d’investidura de Sánchez i a l’amnistia

El Ple de l’Ajuntament de València, en sessió extraordinària. Ha aprovat amb els vots a favor de l’equip de govern i en contra del PSOE i Compromís. Mostrar el seu rebuig als acords aconseguits per a la investidura del candidat socialista a la Presidència del Govern d’Espanya.

La representant del grup socialista, Sandra Gómez, ha qualificat la celebració del ple extraordinari de “pèrdua de temps”. D’altra banda, Joan Ribó, en nom del grup Compromís ha dit que l’amnistia és una bona via per a resoldre per la via política un problema polític