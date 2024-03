Ajuntaments de la Comunitat Valenciana es reuneixen a València per a celebrar les Falles

María José Catalá dona la benvinguda als representants municipals en les Falles

L’alcaldessa de València, María José Catalá, juntament amb les falleres majors de València i les seues corts d’honor, membres de l’equip de govern i de la corporació municipal ha rebut, en el Saló de Cristall de l’Ajuntament, al president de la Diputació de València, Vicente José Mompó, als alcaldes i alcaldesses dels municipis de la Comunitat Valenciana, així com els alcaldes i alcaldesses pedanis que planten monuments fallers i celebren les Falles en els seus respectius territoris.

Catalá ha mostrat la seua satisfacció per reunir-se amb els representants de “els pobles amics i germans, la qual cosa fa un dia molt especial per a este Ajuntament” i ha afegit que “la mascletà de hui és perquè isqueu amb energia per a celebrar la falles”.

En concret, s’han acostat al consistori els alcaldes d’Alboraia, Sueca, Utiel, Benicarló, Xirivella, Rafelbunyol o Riba-roja de Túria, entre altres. Així mateix, s’han sumat a la reunió representants de la Federació d’Associacions Veïnals de València.