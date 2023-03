Recepció d’alcaldes a l’Ajuntament de València

Ahir, dia 9 de març, l’alcalde de la ciutat de València Joan Ribó junt als altres membres de l’equip de govern. Va rebre en el Saló de Cristall, a un centenar d’alcaldes de diversos municipis, que enguany plantaran monuments fallers a les seues localitats. Després d’aquesta recepció solemne, els convidats van accedir a les dependències municipals de l’Ajuntament de València, per gaudir de la mascletà corresponent.

L’alcalde ha definit aquest encontre com una simbolització i la germanor de la ciutat de Valencia amb totes les poblacions. Que mantenen la tradició fallera com a tal. La mascletà que es va disparar ahir a la plaça de l’Ajuntament, es va fer a mans de la pirotècnia Nadal-Martí. Una pirotècnia fundada fa uns 90 anys a l’Olleria. Fem referencia a una mascletà on es va combinar la traca valenciana, efectes de tro, xiulits serpentines. Sirenes i volcans de color i on van culminar amb un potent bombardeig aeri que va fer tremolar la plaça de l’Ajuntament del Cap i Casal.