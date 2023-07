Com d’important és reciclar i cuidar el nostre entorn sii estem en un espai natural com és la platja? La campanya Reciclar per a consermar pretén fer valdre la necessitat del reciclatge en entorns naturals com la platja, així com el nostre dia a dia

Per a poder conservar la nostra natura i seguir gaudint d’ella és necessari abocar els residus on toquen

Perquè encara que ho tingam clar, encara hi han persones que tenen dubtes a l’hora de reciclar

Un canvi de mentalitat en el nostre dia a dia que comença amb un simple gest, la recollida selectiva de residus i envasos

Esencial per contribuir a la economia circular dels envasos, millorar la qualitat mediambiental i reduir la contaminació

Una campanya en la que en la platja de Pinedo han participat diferents persones

Que va començar el 30 de juny que ha estat en diferents platges del territori valencià

Es tracta d’Implicar els ciutadans com a agents actius preservadors del patrimoni comú que representen les nostres platges, valorant-les com el que són, un tresor natural que ens perteneix i que hem de cuidar