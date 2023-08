Recreació Històrica i Actes de Foc Il·luminen les Festes Majors de Paterna

La tradició es manté viva amb la representació de l’entrega a Jaume I

Paterna celebra els seus Tiradors amb homenatges plens d’emoció

Paterna, una ciutat amb una rica història i tradició, va celebrar el 23 d’agost de 2023 la representació de l’entrega pacífica de la ciutat a Jaume I El Conquistador. Aquesta evocació, organitzada per la Federación Intercomparsas, clausura els actes conmemoratius de Moros i Cristians i juntament amb diversos actes de foc marca l’equador de les Festes Majors de Paterna.

La jornada va començar amb el desfile tradicional des de la calle Mayor amb les 24 comparsas, 13 d’elles mores i 11 cristianes, culminant amb l’arriado de banderes en el balcó de l’Ajuntament. Els encarregats d’aquesta cerimònia foren les capitanies salients i les noves capitanies del 2024, Tuareg i Guerreres de Tadmir.

Durant la vesprada, la Federación Interpenyes va organitzar dos actes d’homenatge per als amants de la pólvora: “Tiradors en la memòria” i “Hòmens Grans”. La plaça Mayor es va omplir amb l’olor característic de la pólvora i els coets en honor als tiradors que ja no estan. L’acte va comptar amb la presència del Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, així com d’altres membres de la corporació municipal.

A les 20:30h, la plaça del Pueblo es va convertir en l’escenari dels Hòmens Grans, on il·lustres tiradors del municipi van ser homenatjats. La festa va continuar amb el “Sopar de Germanor de les Penyes de Paterna” a les 22:30h.

Els més joves tampoc van ser oblidats. Durant el matí, es va instal·lar un tobogán gigante acuático en la calle San Antonio i una animació infantil al parc de Santa Rita a les 20:00h.

La nit va culminar amb concerts en directe d’Álvaro de Luna i el grup Miss Caffeina en la nova ubicació del parking Los Naranjos.

Les festes continuen el 24 d’agost amb una agenda plena d’activitats, incloent un Triduo a la Parroquia de Ntra. Sra. De los Desamparados, animació infantil, un Correfoc Infantil 2023 i més música en viu amb Loquillo al parking LOS NARANJOS. La nit culminarà amb la Cordà de Penyes 2023 organitzada per Interpenyes al Cohetódromo.

Aquests dies demostra l’espirit festiu i la rica tradició de Paterna, i com la ciutat veu junts els seus ciutadans per celebrar amb passió i memòria.