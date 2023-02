Recursos persones majors

Ribó aposta per garantir que cada districte de València disposa d’una dotació per a persones majors

L’alcalde dona suport a la iniciativa veïnal per a abordar les necessitats de les persones majors de la ciutat. Tambe s’ha oferit a mediar amb les administracions competents

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha subratllat la necessitat que tots els districtes de València disposen d’una dotació específica d’assistència per a persones majors. Especialment atés que es tracta d’un tram de població que augmenta cada any com a conseqüència tant de la millora de la qualitat de vida urbana com de l’ampliació de l’esperança de vida. Ribó s’ha reunit amb la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de València. La presidenta de les quals, María José Broseta, li ha fet lliurament d’un estudi, elaborat per la FAAVV, sobre els recursos de sòl urbà disponibles a la ciutat per a acollir este tipus d’instal·lacions.



“Estem en un moment en el qual el nombre de persones majors creix de manera considerable a la ciuta”, ha explicat l’alcalde, “i València presenta actualment una manca evident d’esta mena de servicis d’assistència”, ha afegit. Per això, Ribó ha assegurat que l’estudi que ha elaborat la FAAVV de València és “un document molt interessant. Que planteja la necessitat que en cada districte de la ciutat hi haja una residència per a persones majors”.

Des de la Federació s’ha elaborat un llistat de solars disponibles en els quals es podria habilitar una dotació específica per a majors, amb l’objectiu que totes les persones que ho necessiten tinguen un recurs assistencial pròxim al seu domicili i al seu veïnat, la qual cosa evitaria problemes de trasllat, mobilitat i, sobretot, desarrelament i deslocalització. L’entitat veïnal ha traslladat este text a l’Ajuntament perquè es puga estudiar, comprovar les condicions de cada terreny susceptible d’acollir espais assistencials, i intervindre sobre el desenvolupament d’estos.

L’alcalde, Joan Ribó, s’ha compromés que a treballar en esta direcció, “perquè es tracta d’uns servicis bàsics que han d’estar en tots els districtes urbans”. De fet, des de la Federació d’Associació de Veïns i Veïnes ja s’han establit contactes amb la Conselleria de Polítiques Inclusives. Plantejaran també a la Conselleria d’Educació la possibilitat que determinats solars previstos com a dotacions escolars i que no siguen tan necessaris en determinades zones, puguen reconvertir-se en espais assistencials, en els quals es podrien habilitar els centres per a persones majors.

Tal com ha explicat la presidenta de la Federació d’AAVV, María José Broseta, “hem elaborat un estudi que recull totes les zones buides, espais i solars, en els quals no està previst habilitar cap dotació a curt o mitjà termini, que estan buits, i que poden ser utilitzats per a donar cobertura a les necessitats de les persones majors de la ciutat, algunes que viuen soles, i que no estan en condicions de poder fer una vida normal”. Broseta ha destacat la importància de programes i iniciatives que duu a terme l’Ajuntament, com Menjar a Domicili, o les cures socials i de salut, “però hem d’aconseguir que hi haja centres específics en tots els districtes perquè hi ha elements molt importants de la vida quotidiana de les persones, com la socialització entre el veïnat, que és molt important mantindre”.

L’alcalde s’ha oferit a mediar amb les administracions competents, i ha destacat la importància que este tipus de servicis residencials i d’atenció social “estén el més a prop possible de les llars de les persones usuàries”, i ha destacat que des de l’Ajuntament també es coordinarà el treball d’anàlisi dels espais disponibles per part d’Educació “per a avançar en esta idea fonamental, perquè València necessita este servici bàsic per a donar una atenció a les persones majors com correspon”.