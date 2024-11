Reducció dràstica de desapareguts per la DANA gràcies al treball policial i la col·laboració familiar

Mentre els equips d’emergència continuen rastrejant el terreny devastat per la DANA al sud i est de la província de València, el treball d’enginyeria social de la policia ha permès reduir el nombre de desapareguts a només quatre persones.

Aquesta reducció s’ha aconseguit gràcies a la depuració de dades de denúncies ‘antemortem’ i al contacte amb familiars. Sorprenentment, 36 persones han sigut trobades sanes i salves, moltes d’elles sense haver notificat la seua localització després de recuperar-se el servei telefònic.

El procés de depuració ha posat de manifest situacions inusuals: des de persones que no han comunicat que estan bé, fins a casos com el d’una dona que va denunciar la desaparició del seu germà, ja mort per causes alienes a la DANA. Aquesta diversitat mostra la complexitat de gestionar aquestes situacions, especialment en un context de crisi. A hores d’ara, es busquen encara quatre desapareguts en circumstàncies crítiques, incloent-hi persones arrossegades per riuades o atrapades en edificis esfondrats.

Amb prop de 250.000 persones sense cobertura telefònica durant els primers dies de l’emergència, la gestió de les denúncies ha sigut un repte titànic. La policia, en coordinació amb el Centre d’Integració de Dades, ha realitzat un seguiment rigorós per ajustar la realitat a les xifres, en un procés marcat per l’esperança i el dolor.