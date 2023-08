Reducció Temporal del 10% en Tases i Preus Públics de la Generalitat: Un Pas més en la Lluita contra l’Impacte Econòmic i Social

La Generalitat Bonificarà un 10% les Tasas en l’Àmbit de la Vivenda, Educació, Transports, Energia, Agricultura, Ramaderia i Pesca

La Mesura estarà Vigent des del 1 de Setembre fins al 31 de Desembre de 2023, i També s’Aplicarà en el Curs Escolar 2023-2024

El Consell ha aprovat el decret llei per la qual es redueix temporalment un 10% el importe de tasas pròpies i preus públics de la Generalitat i els seus organismes autònoms fins a final d’any. Aquesta acció té com a objectiu disminuir l’impacte econòmic i social provocat per la inflació.

Per a això, la norma contempla bonificacions i descomptes en tasas de caràcter transversal vinculades a diverses prestacions i serveis oferts per la Administració autonòmica.

Concretament, es procedirà a la bonificació sobre les tasas devengades entre el dia 1 de setembre i el 31 de desembre de 2023, segons la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de Tasas. Aquesta mesura afectarà àrees com la vivenda, l’educació, els transports, l’energia, l’agricultura, la ramaderia i la pesca.

La reducció contemplada en la norma aprovada també serà aplicable a la Llei 10/1997, de 16 de desembre, de Tasas per Inspeccions i Controls Sanitaris d’Animals i els seus Productes; la Llei 1/1999, de 31 de març, de Tarifes Portuàries; i la Llei 2/2014, de 13 de juny, de Ports de la Generalitat.

A més a més, una bonificació per idèntic percentatge es fa extensiva a les tasas i preus públics en matèria d’educació per al curs 2023-2024. És a dir, la reducció prevista serà d’aplicació per a aquestes tasas i preus públics dependents de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació fins a la finalització del curs escolar.

Aquesta iniciativa representa un pas significatiu en els esforços de la Generalitat per alleugerir la càrrega econòmica per als ciutadans en un moment en què l’economia continua sent desafiada per les conseqüències de la pandèmia de COVID-19 i l’increment de la inflació.