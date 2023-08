Reforma i Novetats al Centre Especialitzat d’Atenció als Majors de Torrent

Revivint Tradicions: El Ball per a Majors Torna a Torrent

Impuls en Polítiques Socials: Objectius Compartits entre Administracions

La ciutat de Torrent es prepara per a donar la benvinguda a canvis significatius en el seu Centre Especialitzat d’Atenció als Majors (CEAM). Entre les novetats més destacades es troba la recuperació del ball per a les persones majors, un esdeveniment tradicional que havia estat interromput des del 2019. Aquesta iniciativa ha estat impulsada gràcies a la recent visita i reunió de la vicepresidenta segona, Susana Camarero, amb l’alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado.

Durant la visita, Camarero va realitzar una inspecció de les instal·lacions del CEAM, amb l’objectiu de identificar les deficiències que presenta l’edifici. Ambdós representants van debatre sobre la necessitat d’impulsar polítiques socials a nivell autonòmic i local, amb especial atenció en temes com habitatge, igualtat, educació, i sobretot, les necessitats dels més majors.

Una de les demandes més reiterades per part d’aquest col·lectiu ha estat la insonorització de la sala de ball, un espai que, degut a problemes d’acústica, va deixar d’utilitzar-se fa uns anys. Aquesta petició ara serà atesa, permetent als majors tornar a gaudir d’aquesta activitat.

Torrent, amb una comunitat activa d’ancians, compta amb quatre llars de jubilats, tres d’ells de titularitat municipal i un, situat al carrer caixa d’estalvis, sota la jurisdicció de la Conselleria.

Adicionalment, la consellera ha anunciat altres mesures de millora per al CEAM, incloent la actualització dels ordinadors, la reparació de les goteres presents en el centre, entre altres actuacions destinades a millorar les instal·lacions i serveis oferts als majors.

És important subratllar que aquestes iniciatives no es limiten només a Torrent. Dins de la Comunitat Valenciana, hi ha un total de 34 Centres d’Atenció als Majors, agrupant a més de 193.000 socis. L’atenció i suport a aquest col·lectiu és una prioritat per a les administracions, i aquests esforços conjunts demostra l’implicació i compromís amb els ciutadans de major edat. La reforma i les novetats a Torrent no són més que un exemple del que es pot assolir quan es treballa amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels nostres majors.