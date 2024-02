Les obres de rehabilitació de les cobertes del pavelló poliesportiu municipal, adjudicades per un import de 291.047,93 € a la mercantil Hierros Bueno, S.L., van ser iniciades en el mes de juliol de 2023, desenvolupant-se l’actuació durant els mesos d’estiu fins al mes d’octubre del mateix any.

Es tracta d’una obra llargament esperada per totes les entitats esportives que utilitzen les instal·lacions municipals atès que les filtracions els dies de pluja els causaven greus problemes a l’hora dels entrenaments i dels partits.

L’actuació principalment ha consistit en la substitució del sostre i de l’estructura existent aconseguint una millora substancial de l’aïllament tèrmic i l’adequació a la normativa vigent estructural i de protecció contra incendis Prèviament a la intervenció en el sostre s’ha tingut que desmuntar la planta solar existent en ell, reposant-se la mateixa un cop finalitzada l’actuació.

Finalitzada l’actuació en el sostre i l’estructura que la sustenta, s’ha vist adient actuar i renovar l’interior de les instal·lacions. En aquest sentit, s’ha reparat i rehabilitat el paviment de PVC existent en el pavelló, aproximadament uns 1.200 m, mitjançant l’aplicació del sistema PU GYM REFRESH (revestiment innovador amb el qual s’aconsegueix transformar un paviment de PVC vetust i que ha perdut el grip i l’estètica en un paviment totalment renovat aprofitant el suport de PVC existent sense necessitat de retirar-lo i reduint considerablement els costos de la renovació).

S’ha realitzat el nou marcatge de les pistes d’handbol, bàsquet i futbet d’acord amb la normativa vigent; s’ha substituït la instal·lació elèctrica de l’enllumenat principal incloent el quadre elèctric general, tot en compliment de la normativa vigent dels edificis de pública concurrència; s’han substituït els taulers i les canastres de bàsquet i les xarxes dels fons de la pista, ja que les existents tenien un estat deficient; s’ha renovat la totalitat del revestiment de la pintura interior; i finalment s’han substituït els dispositius d’obertura antipànic en les portes d’emergència.

Totes aquestes actuacions, finalitzades durant el mes de gener de 2024, han possibilitat tindre un aspecte de l’interior del pavelló municipal totalment renovat cosa que permetrà als usuaris dur a terme una pràctica esportiva amb unes correctes condicions.

La tramitació del projecte ha tingut una gestió complicada amb molts entrebancs que els tècnics municipals han hagut de resoldre. Per un costat, l’existència de l’esmentada planta solar ha fet que s’ haja de convenir l’actuació amb els titulars de la concessió administrativa.

Per un altre costat, la conjuntura actual d’inflació de preus que està repercutint en els processos licitatoris de l’administració ha dificultat moltíssim la planificació de l’actuació. De fet, va ser adjudicada de forma provisional en un procés anterior, però l’empresa guanyadora va decidir no executar l’obra, cosa que comportà haver de reiniciar la tramitació i una nova licitació.

Tot això al marge del fet que la pista del pavelló és utilitzada pràcticament en el 100% de les franges horàries disponibles per multituds d’entitats i clubs esportius als quals cal reubicar per a minimitzar l’afecció als entrenaments i competicions programades. En concret, s’ha substituït el sostre del pavelló principal, el més gran i més antic dels dos existents. L’obra va vindre motivada per l’estat deficient que presentava la impermeabilització, amb contínues filtracions que dificultaven la pràctica esportiva i afectaven a les instal·lacions.

A més, la coberta antiga presentava un escàs aïllament tèrmic, fet que disminuïa el confort dels usuaris especialment en determinades èpoques de l’any. En aquest sentit, i per solucionar la doble problemàtica s’ha optat per un panell sàndwitx d’una espessor de 10 centímetres d’espessor. Degut a que aquest nou panell té un pes més elevat que la xapa simple existent, juntament amb el fet que l’estructura té més de trenta anys i una resistència més limitada, s’ha optat per renovar les cintres i corretges per unes noves adequades a la normativa vigent estructural i de protecció contra incendis.